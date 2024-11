New York, Emilio Buttaro presenta “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”

2 minuti per la lettura

Il 6 novembre, alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York, il giornalista reggino Emilio Buttaro presenterà “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”. Questa iniziativa segna un importante traguardo per Buttaro, che da quattro decenni racconta storie di personaggi illustri dello spettacolo e dello sport.

Collaboratore di numerosi giornali italiani e stranieri e conduttore di eventi internazionali, il giornalista Emilio Buttaro è noto per il suo impegno a favore degli italiani all’estero, riconosciuto lo scorso anno con il “Premio Giornalistico AIAE” presso il Consolato Italiano di New York.

Moderato dalla professoressa Stefania Stipo e dal cav. Josephine A. Maietta, presidente dell’AIAE, l’evento inizierà alle 13:30 ora locale. Questo appuntamento si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire non solo il mondo del giornalismo, ma anche l’anima dell’Italia attraverso le parole di uno dei suoi più appassionati narratori. Non mancheranno racconti in versione “stelle e strisce”, offrendo uno sguardo sulle figure italoamericane che hanno lasciato un segno indelebile negli Stati Uniti.

«Poter portare la mia iniziativa per la prima volta al di là del grande mare è un sogno che si realizza», ha dichiarato Buttaro, evidenziando l’importanza di questa opportunità. «Sarà un grande onore raccontare i miei 40 anni di attività agli studenti di un istituto che rappresenta un autentico fulcro per la comunità italiana di New York».

Nel corso dell’incontro, Buttaro ripercorrerà la sua carriera, condividendo aneddoti e retroscena dei suoi incontri con icone come Mike Bongiorno, Adriano Celentano e Raffaella Carrà, e sportivi leggendari come Pelè e Maradona. Senza dimenticare alcuni simboli italiani nel mondo come Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno. Ogni storia sarà arricchita da emozioni e riflessioni personali, offrendo uno spaccato dell’Italia che cambia nel tempo e della professione giornalistica che si evolve insieme a essa.

«Racconterò i miei incontri speciali sempre con grande umiltà e tanto entusiasmo – ha sottolineato Emilio Buttaro – così come è avvenuto nei mesi scorsi in alcune località italiane ma soprattutto all’estero ed in particolare in Francia, in Grecia, in Danimarca e in Svizzera. In ogni Paese ho provato delle emozioni diverse e sicuramente anche a New York sarà un appuntamento speciale».