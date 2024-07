Nick Mason in concerto: la magia dei Pink Floyd rivive a Roccella Jonica

2 minuti per la lettura

Nick Mason in concerto: il 24 luglio, il cofondatore e batterista dei Pink Floyd, porterà la magia della storica band britannica a Roccella Jonica.

Il prossimo 24 luglio (ore 21.30), Nick Mason, cofondatore e batterista dei mitici Pink Floyd, porterà la magia della storica band britannica sul palcoscenico del Teatro al Castello di Roccella Jonica con la sua nuova formazione. Dopo aver ospitato leggende come Carlos Santana, Tina Turner, Sting, Elton John e James Taylor, la Locride si prepara ad accogliere un altro gigante della musica internazionale.

Nick Mason farà rivivere le sonorità inconfondibili dei Pink Floyd, accompagnato dalla Nick Mason’s Saucerful of Secrets: Guy Pratt (bassista storico dei Pink Floyd), Gary Kemp degli Spandau Ballet (chitarra), Lee Harris dei Blockheads (chitarra) e Dom Beken dei Transit Kings (pianoforte). Con questa formazione di all-stars, Mason ripercorrerà alcune delle pagine più straordinarie della storia del rock.

FATTI DI MUSICA 2024

Il concerto Nick Mason’s Saucerful of Secrets fa parte di Fatti di Musica 2024, il Festival-Premio del Live d’Autore italiano e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, con il patrocinio e il contributo della Regione Calabria.

NICK MASON IN CONCERTO

Nick Mason non è solo un batterista dal talento eccezionale ma anche un uomo poliedrico, appassionato di automobilismo, pilota di elicotteri e scrittore. Nel 2012, ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Lettere dall’Università di Westminster; nel 2018, è stato insignito del titolo di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Dopo la pubblicazione del suo libro “A personal history of Pink Floyd”, Mason ha deciso di portare in tutto il mondo i successi che hanno segnato la storia del rock, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile. In scaletta, una ventina di brani che hanno reso i Pink Floyd una delle band più influenti di tutti i tempi. Si spazierà dai capolavori del periodo iconico segnato da Syd Barrett, come “Interstellar Overdrive” e “Astronomy Domine” dal primo album “The Piper at the Gates of Dawn”, fino a classici intramontabili come “One of These Days” da “Meddle”. Il viaggio musicale continuerà attraverso “Saucerful of Secrets”, il brano che dà il nome al progetto, e culminerà con “Point Me at the Sky” di David Gilmour e Roger Waters, offrendo un panorama completo della ricca eredità musicale dei Pink Floyd.