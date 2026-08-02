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Reggio live fest 2026, in bilico i concerti di settembre. Manca l’ok di Comune e MetroCity. Pegna: «Spero Cannizzaro confermi la compartecipazione. Sarebbe un grosso danno».

REGGIO CALABRIA- Dopo le due scorse edizioni da record, ciascuna con oltre centomila presenze, sarebbe tutto pronto per l’edizione 2026 del “Reggio Live Fest”, il grande festival ideato e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna, realizzato con il contributo della Regione Calabria nel quadro degli “Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014 – 2020 – brand Calabria Straordinaria”, e la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

E’ proprio la compartecipazione indispensabile di Comune e Metrocity che, però, dopo il cambio di amministrazione ancora non è stata confermata, nonostante la rigida tempistica dettata dall’avviso regionale che il progetto si è aggiudicato per il triennio 2024/2026, di cui questa edizione dovrebbe costituire l’ultima annualità.

Il “Reggio Live Fest” ha debuttato nel 2017 grazie all’accordo tra Show Net e assessorato comunale alla Cultura, ottenendo subito uno straordinario successo mediatico e di pubblico, in particolare con l’edizione dedicata al Brasile e la sezione Reggio chiama Rio, fino a risultare tra i Festival di maggior successo ed ottenere la consacrazione tra i principali eventi storicizzati di grande interesse turistico della Calabria. Interpellato, Ruggero Pegna chiarisce la situazione ad oggi: “Il Reggio Live Fest – precisa il promoter – ha vinto il complesso bando regionale triennale con un format rinnovato che prevede sette live consecutivi per una intera settimana, in coincidenza con le Festività Mariane e la conclusione proprio nella giornata conclusiva delle Festa della Madonna, in modo da contenere anche i tradizionali eventi del sabato e del martedì. Questa edizione dovrebbe svolgersi dal 9 al 15 settembre, come al solito tra Piazza Indipendenza e Lungomare.

IL NODO ECONOMICO E L’APPELLO DI RUGGERO PEGNA

Il programma è pronto da settimane – afferma preoccupato Pegna, che ne è anche direttore artistico – e nulla può fare immaginare a ripensamenti da parte della nuova amministrazione come ipotizzato da alcune testate giornalistiche, tant’è che spero si tratti di voci infondate, visto anche la manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune per eventi in quei giorni. La città, infatti, in termini economici, beneficia di 7 serate con lo stesso budget delle solite due serate della Festa, cioè 110 mila euro del Comune e 110 mila della Città Metropolitana, a cui si aggiungono 100 mila euro della Regione Calabria, 80 mila euro di risorse proprie della mia società e circa 60 mila euro di Iva anticipata sempre dalla mia Show Net, per complessivi 400 mila euro più iva del progetto approvato dalla Regione, ogni anno regolarmente rendicontati”.

REGGIO LIVE FEST 2026: VALORE STRATEGICO, PROMOZIONE RAI E PROSPETTIVE FUTURE

Il promoter non ha dubbi: “Annullare un Festival ormai storico ed apprezzato da tutti, patrimonio della città, è certamente un grande peccato, oltre ai danni che si andrebbero a produrre. Il Reggio Live Fest, in linea con i criteri del brand regionale Calabria Straordinaria, grazie ai numeri incredibili di presenze e all’interesse mediatico, è davvero una ulteriore e straordinaria occasione di promozione per una città fantastica come Reggio, con musica e divertimento per tutti i target e le età, in un mese che qui è una naturale prosecuzione dell’estate e racchiude altri interessanti eventi, tra cui, appunto, la sentitissima Festività Mariana”.

“Spero che il sindaco Cannizzaro confermi le compartecipazioni, indispensabili come da progetto approvato, essendo tutto ad ingresso libero ed essendo innegabile che rafforzi l’immagine e l’offerta di grandi eventi musicali nella città simbolo delle bellezze paesaggistiche e del patrimonio storico culturale della Calabria, con una grande ricaduta in più settori. A Sanremo, ad esempio, cambiando amministrazione, nessuno ha mai pensato di annullare il Festival. Peraltro, è tutto pronto anche per la realizzazione di uno speciale che sarà poi trasmesso da Rai 5. In generale, credo e mi auguro, piuttosto, che si possa lavorare insieme al sindaco per farlo ulteriormente crescere negli anni, quale evento musicale di punta caratterizzante della città; i connotati li ha tutti”.