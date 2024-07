La musica dei Pink Floyd, con Nick Mason, arriva a Roccella Jonica

2 minuti per la lettura

Il leggendario batterista dei Pink Floyd, Nick Mason, il 24 luglio arriva in concerto a Roccella Jonica al Teatro al Castello

ROCCELLA JONICA – La musica dei Pink Floyd all’ombra del castello di Roccella Jonica. A proporla non sarà una cover band ma direttamente uno dei membri e cofondatori del leggendario gruppo inglese.

Il Teatro al Castello, infatti, si prepara a ospitare, il 24 luglio alle 21. 30, Nick Mason e la sua “Saurceful of Secrets Band” che lo sta accompagnando nel tour europeo partico da Utrecht, in Olanda, lo scorso 2 luglio.

Il batterista dei Pink Floyd porterà sul palco di Roccella Jonica le sonorità che continuano a stregare milioni di fan in giro per il mondo, riproponendo però, a differenze degli altri mostri sacri della band, David Gilmour e Roger Waters, canzoni del primo periodo dei Pink Floyd, quello che dal 1965 si ferma al 1972, poco prima del successo planetario che fu l’album “The Dark Side Of The Moon”.

Sonorità psichedeliche e iconoclaste che Mason riproporrà con l’ausilio di una vera e propria “super band” di altissimo livello.

Ad accompagnare il batterista, infatti, sono Guy Pratt (che dei Pink Floyd è stato anche il bassista dal 1987), Gary Kemp (chitarrista degli Spandau Ballet), Lee Harris (chitarrista dei Blockheads) e Dom Beken (pianista dei Transit Kings). In scaletta una ventina di brani del gruppo londinese, pescate dal periodo iconico segnato dalla “leggenda” di Syd Barrett, da “Insterstrellar Overdrive” e “Astronomy Domine” del primo album “The Piper at the Gates of Dawn”, a “One of These days” tratto da “Meddle”. Mason e la sua band proporranno una scaletta che conterrà alcune vere e proprie “gemme” che certamente non deluderanno i fan più esigenti e affezionati all’universo Pink Floyd.

Tra le novità del tour di quest’anno figura l’esecuzione di due brani di Syd Barrett: “Remember Me” e The Scarecrow”, brano che i Pink Floyd hanno eseguito soltanto poche volte nel 1967.

Il concerto fa parte del festival “Fatti di Musica 2024”, un evento che celebra la musica d’autore italiana e internazionale, ideato e diretto da Ruggero Pegna con il patrocinio della Regione Calabria. Un appuntamento, dunque, che rappresenta un’occasione unica per rivivere la magia dei Pink Floyd in una cornice suggestiva come quella del Teatro al Castello di Roccella Jonica.