Parata di stelle per il Reggio Live Fest, c’è anche Fedez

Tanta musica in riva allo Stretto per la Festa Mariana, in occasione del Reggio Live Fest arriveranno star delle musica da Gazzè a Fedez

UNA pioggia di eventi, tantissima musica ed una parata di stelle tra cui a sorpresa, last minute, si è aggiunto anche il rapper Fedez.

Presentato oggi, 7 settembre, alle 10.00, nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio il programma “Reggio Live Fest”, la kermesse musicale che sarà al centro del programma delle Feste Mariane di Reggio Calabria dall’11 al 17 settembre 2024.

Ci saranno sette grossi spettacoli, oltre ad una pioggia di eventi, che impreziosiranno le Feste Mariane. Si terranno tutti sul lungomare. Di certo il rapper chiuderà le celebrazioni martedì sera poco prima dei fuochi d’artificio che daranno il saluto al prossimo anno.

Tra i musicisti attesi anche l’apprezzato cantautore, bassista e attore italiano Max Gazzè e poi c’è il comico-cantante Valerio Lundini con la sua band Vazzanikki.

IL RICCO PROGRAMMA DEL REGGIO LIVE FEST

A loro si aggiungerà l’immarcescibile cantautore e musicista Ron ed il suo repertorio che incanta da decenni gli italiani. Sarà la volta anche di Matthew Lee e band un crooner unico nel panorama musicale italiano, cantante, compositore e pianista, Matthew porta in scena lo spirito del rock’n’roll e dello swing degli anni ’50. Un virtuosismo eccezionale al pianoforte: durante la sua performance dal vivo non si accontenta di suonare solo con le mani, ma anche usando gomiti e piedi, con uno show con brani originali, grandi classici del rock’n’roll di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana, come la sorprendente versione de “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato.

Assisteremo al ritorno di Goran Bregovic l’artista di caratura internazionale, musicista e compositore bosniaco, che incanta da sempre con i suoi concerti dai ritmi travolgenti, in cui si mescolano le sonorità di fanfare tzigana alle chitarre elettrica, in una miscela scoppiettante che fonde jazz, tanghi e ritmi folk slavi, suggestioni turche e vocalità bulgare, polifonie sacre ortodosse e moderni battiti rock, che hanno reso i concerti di Bregovic tra i più coinvolgenti nel panorama internazionale. Tra gli artisti che si esibiranno in riva allo Stretto ci sarà poi il “ladro di biciclette” (dal nome della band che lo portò al successo Paolo Belli (oggi volto noto della tv grazie alla partecipazione alla trasmissione Ballando con le Stelle e intrattenitore-mattatore).