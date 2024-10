Capodanno Rai 2025, Occhiuto: “Sarà a Reggio Calabria”

1 minuto per la lettura

Per il secondo anno consecutivo il Capodanno Rai torna in Calabria, quest’anno, ad ospitare l’evento, la città metropolitana di Reggio Calabria

“Per la seconda volta il Capodanno Rai in Calabria. Dopo il successo di Crotone dell’anno scorso, con la Rai abbiamo deciso di fare il bis. Quest’anno però a Reggio Calabria”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che con un video postato sui suoi profili social ha confermato la festa per la notte più lunga dell’anno, firmata Rai, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

“Ma non solo Capodanno nell’accordo con la Rai”, ci tiene a specificare Occhiuto. “Perché nell’ultimo anno, in cento trasmissioni della Rai, gli italiani, decine di milioni di italiani, hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano, di una Calabria che veniva raccontata solo per i problemi e che ora si sta prendendo nel Paese il posto che merita”.

E “se lo prenderà anche a Capodanno, facendo iniziare l’anno a tutti gli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria”.

L’accordo con la Rai prevedeva lo spettacolo del capodanno per due anni consecutivi in Calabria. Dopo Crotone per il 2024, ora è il turno di Reggio. Si vociferava già da qualche giorno ma l’ufficialità è arrivata solo oggi (27 ottobre 2024) con il messaggio social del presidente Occhiuto. A fargli eco, anche l’entusiasmo del deputato reggino Francesco Cannizzaro. Assieme al governatore della Calabria ha postato un video in cui annunciano simpaticamente l’evento. Concludendo con “Viva la Calabria. Viva Reggio Calabria”.

Ora non resta che aspettare l’annuncio del cast che salirà sul palco di Reggio Calabria per il capodanno rai 2025.