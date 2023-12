Capodanno Rai a Crotone, Amadeus svela il cast de L'Anno che Verrà - VIDEO

2 minuti per la lettura

Amadeus ha annunciato con un video nelle proprie stories Instagram il cast de L’Anno che verrà: il Capodanno Rai in onda da Crotone

CROTONE – Ha deciso di farlo con un un video pubblicato sul proprio account Instagram (unico social utilizzato dal conduttore Tv che più volte ha ribadito di non usare Facebook e Twitter). Amadeus ha svelato, a 14 giorni dalla messa in onda della trasmissione, il cast che si esibirà in piazza a Crotone per l’edizione di fine anno de L’Anno che Verrà. Il Capodanno Rai, come noto, quest’anno si svolge a Crotone e come ormai accade da diversi anni è affidato alla cura dell’ex dj oggi punta di diamante dei palinsesti Rai.

Per l’occasione a Crotone le strutture ricettive hanno registrato un vero e proprio boom di adesioni e prenotazioni alberghiere (LEGGI) con una crescente attesa per lo spettacolo che renderà protagonista nazionale la città di Crotone ma anche tutta la Calabria che, in ogni caso, si sta preparando al meglio per dire addio al 2023 a suon di musica e di grandi ospiti.

ECCO IL CAST (MA NON ANCORA COMPLETO) ANNUNCIATO DA AMADEUS

A riscaldare la serata del 31 dicembre aspettando il fatidico conto alla rovescia che porterà al 2024, Amadeus ha chiamato ospiti di primo piano del panorama musicale italiano ed internazionale. Da Annalisa ai The Kolors passando da Paola & Chiara, e poi i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni.

Un parterre di altro profilo che comunque costituisce solo una parte dello spettacolo che Amadeus e la sua squadra sta allestendo in Calabria. «Vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1, da Crotone, nella bellissima Calabria, per L’Anno Che Verrà – dice Amadeus nel video sulle sue storie di Instagram in cui inquadra, mentre parla, un piccolo pupazzo che ha le sue sembianze -. Un cast pazzesco per ballare insieme con Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni e non è finita qui».

CAPODANNO A CROTONE, IL VIDEO DI AMADEUS CON L’ANNUNCIO DEL CAST DE L’ANNO CHE VERRÀ

TORNA ALL’ARTICOLO