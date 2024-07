2 minuti per la lettura

A Gioia Tauro dal 22 al 31 luglio 2024 un pre ritiro per calciatori disoccupati o in cerca della forma migliore in vista della preparazione

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Una novità che può portare solo del bene al calcio dilettantistico calabrese. È quella che si svolgerà a Gioia Tauro dal 22 al 31 luglio, sullo storico campo in erba sintetica del Cesare Giordano. Si svolgerà proprio qui, infatti, il “Team Calabria 2024” un pre ritiro per calciatori disoccupati oppure a coloro che intendono presentarsi nelle migliori condizioni possibili in occasione dell’inizio della preparazione.

Una novità che può portare solo del bene al calcio dilettantistico calabrese. Tutto ha origine da un’idea di Graziano Nocera, fra i tecnici più vincenti degli ultimi anni, il quale ha pensato di coinvolgere anche diversi colleghi nel realizzare il raduno. Si parte lunedì 22 luglio alle ore 17,00. A fare da coordinatore sarà Agostino Mercuri mentre il responsabile è Graziano Nocera ed entrambi si avvarranno del prezioso supporto organizzativo di Rocky Tilotta.

Uno staff tecnico qualificato

A dirigere gli allenamenti uno staff tecnico qualificato, con tanto di preparatore atletico e dei portieri, massaggiatore e magazziniere. Diversi e rinomati gli allenatori che hanno dato la propria adesione e che a turno si alterneranno alla guida delle sedute. Ci sarà Mommo Mesiti, presidente regionale dei tecnici calabresi, la cui esperienza è ben nota. Ha dato la propria adesione anche Renato Mancini, due anni addietro autore del triplete sulla panchina del Locri. C’è quindi il sì di Alberto Criaco, reduce dalle belle imprese con il Brancaleone e neo tecnico dell’Ardore. Gioiese doc e quindi giocherà in casa Mario Dal Torrione, altro tecnico di consolidato valore presente al Team Calabria 2024 e quindi al pre ritiro per calciatori disoccupati.

Avremo modo di vedere Mimmo Zito all’opera: ha firmato per la Palmese e torna fra i Dilettanti dopo qualche anno nelle giovanili. Infine, oltre ovviamente a Graziano Nocera, che sarà presente tutti i giorni del ritiro, ha manifestato la propria adesione Danilo Fanello. Il mister lametino a breve ripartirà con la Vigor dopo aver sfiorato la Serie D.

Le iscrizioni sono aperte. Chiunque fosse interessato al Team Calabria e al pre ritiro per calciatori disoccupati o che vogliono tenersi in forma in vista dell’avvio della preparazione, può rivolgersi direttamente al tecnico Graziano Nocera. Oppure inviare una mail a teamcalabria2024@libero.it o consultare la relativa pagina Facebook. Sicuramente una bella iniziativa, pre ritiro per calciatori disoccupati che tornerà utile a molti calciatori, in particolare a coloro che sono ancora senza squadra.