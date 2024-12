Dilettanti: gol e dedica da parte di Nando Guerrisi

2 minuti per la lettura

ROSARNO – L’ha risolta Nando Guerrisi la super sfida di Roccella, fra lo Stilomonasterace e la Virtus Rosarno: gol e dedica. Un gol pesantissimo, arrivato in uno scontro diretto, fra due ottime squadre. Un match sospeso lo scorso 27 ottobre, con successiva decisione del Giudice sportivo di dare gara vinta a tavolino alla Virtus Rosarno. Quindi ecco il nuovo verdetto della giustizia sportiva: gara da rigiocarsi. Il tutto accompagnato da una serie di situazioni discutibili, comprese certe dichiarazioni poi ritrattate, da parte degli ufficiali di gara. Ma tant’è. La Virtus, uscita solo penalizzata, e senza motivo, da questa storia, alla fine ha vinto sul campo.

«Alessio Mercurio sempre con me»: gol e dedica di Guerrisi

Si è giocato a Roccella e la gara, come si diceva, l’ha risolta Nando Guerrisi, il quale ha voluto rivolgere una dedica per il gol. Il pensiero, infatti, va a un amico che non c’è più, anch’egli calciatore. «La rete è per Alessio Mercurio – così dice Nando Guerrisi – venuto a mancare proprio un anno addietro. Sono convinto che da lassù abbia deciso lui. Mi piace pensare che sia stato un segno ben preciso. Questa rete quindi la dedico ad Alessio. Mi manca molto. Era un caro ragazzo e un ottimo amico, con il quale ha condiviso tante avventure. Lo ricorderò sempre e sempre sarà vicino a me».

Virtus Rosarno: primato e obiettivi

Mediano di sostanza, ingaggiato dal ds Varrà per dare nuova linfa al centrocampo amaranto, da parte di Guerrisi prestazioni sempre elevate. Per quanto riguarda il primo posto, Nando Guerrisi aggiunge: «Siamo in vetta, ma restiamo tranquilli e sereni. Dobbiamo solo continuare a lavorare, avendo bene in mente qual è l’obiettivo del Rosarno. I conti si fanno alla fine. Siamo ovviamente felici per la vittoria, che dedichiamo ai nostri tifosi, e per la prima posizione. Chiudiamo l’anno in vetta, ma noi stiamo già pensando alla prima gara del 2025». E infine: «Tanti auguri di buone feste a tutti gli sportivi».

LEGGI ANCHE: Top Ten Promozione B: Guerrisi è il migliore della 12ª giornata