Top Ten Promozione B: Guerrisi è il migliore della 12ª giornata

3 minuti per la lettura

Era e rimane un lusso per la categoria e questa settimana Nando Guerrisi è anche il leader della Top Ten di Promozione B. Il centrocampista di Gioia Tauro è arrivato a stagione in corso per rinforzare la mediana della Virtus Rosarno. E la sua presenza, nella zona nevralgica del campo, si vede e si sente. Al solito corre per due, mostra un carattere fuori dal comune, si sacrifica senza soste e ci mette anima e cuore. Dalla sua anche l’esperienza, che deriva dalle circa 300 partite disputate in carriera. Alla squadra di Panarello serviva proprio un elemento simile e d’altronde il ds Varrà come al solito ci ha visto giusto nel perfezionare il suo ingaggio. Ferdinando Guerrisi è pertanto il migliore della settimana e succede a Gliozzi, vincitore nella passata giornata di campionato.

LEGGI ANCHE: Promozione B Top Ten: l’11ª giornata nel segno di Gliozzi

Due portieri sul podio della Top Ten di Promozione alle spalle di Guerrisi

La presenza di Guerrisi in vetta alla Top Ten di Promozione B è quindi frutto di una serie di prove sopra la media. Il rendimento è sempre elevato e lo stesso vale per i portieri che gli sono alle spalle nella classifica dei migliori. Il Capo Vaticano regge l’urto in casa della Val Gallico. Prestazione collettiva più che buona e nota di merito per Salvatore Piccolo, al solito attento fra i pali. Mantiene la porta inviolata con il contributo dei compagni, ovviamente. Bene anche Governali del Melito, il quale si toglie la soddisfazione di parare un calcio di rigore.

Raso e Galluzzo ancora fra i migliori

La Top Ten che vede primeggiare Guerrisi, nel girone B registra la presenza di alcune conferme. Fra queste c’è Michele Raso della Virtus Rosarno. Continua a giocare alla grande e fra l’altro si prende la responsabilità di calciare, e segnare, il rigore con il quale la sua squadra vince in extremis. Bene anche la Bovalinese nella sua interezza. Tutti i ragazzi di Frascà meriterebbero una citazione. Ne scegliamo due: Galluzzo, al solito sicuro in porta, e Gaudio, fra l’altro a segno, sempre molto dinamico ed efficace. Buades Arzola dell’Africo è un calciatore sempre temibile in fase offensiva. E sotto quest’ultimo aspetto c’è Bargas del Gioiosa Jonica ancora efficace sotto porta. Per lui nuova citazione nella Top Ten dei migliori dove compare nuovamente Bruno Criaco dell’Ardore. Un calciatore, quest’ultimo, molto redditizio. Infine una menzione per Fabio Mercuri, del Melicucco, al quale spetta il compito di trascinare la squadra verso la salvezza.

Hugo Bargas balza al comando

La classifica generale dopo 12 giornate registra un cambio al vertice, anche se nelle prime posizioni i distacchi sono minimi. C’è però un nuovo leader. Con 29 punti Hugo Bargas del Gioiosa Jonica si isola in prima posizione. Segna a ripetizione, con un rendimento costantemente elevato. Alle sue spalle, a un solo punto di distacco, c’è il tandem formato da Carvajal del Val Gallico e Raso della Virtus Rosarno. Un gradino più sotto ecco Sapone della Pro Pellaro. A quota 26 altra coppia, formata da Angulo e da Piccolo. A seguire Simigliani del Bianco con 22, Gliozzi della Bovalinese con 21, Alvarez della Virtus Rosarno e Bruno Criaco dell’Africo con 20.