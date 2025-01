Dilettanti: un anno magico per la Bovalinese di Frascà

1 minuto per la lettura

Ha terminato con una sconfitta, ma quello andato in archivio è stato un anno magico per la Bovalinese di mister Silvio Frascà. Neopromossa dalla Prima categoria, a suon di gol, record e vittorie, anche in Promozione ha saputo farsi rispettare. Sull’onda lunga della vittoria del campionato, ha fatto benissimo anche nel nuovo torneo. Dopo 14 giornate è terza in classifica e in ben 13 gare di fila (tranne l’ultima dell’anno) è andata a segno. I meccanismi offensivi dettati dal tecnico Silvio Frascà funzionano sempre alla grande e non a caso nell’attuale torneo di Promozione sono già 12 i calciatori amaranto andati a segno. Gliozzi con 7 reti è il goleador della Bovalinese nel torneo di Promozione edizione 2024/25.

I numeri del 2024

Nell’anno che abbiamo definito magico, la Bovalinese targata Frascà ha disputato in totale 32 gare di campionato, fra Promozione e Prima categoria. Gli amaranto hanno conseguito 74 punti, per una media di 2,31 punti a partita. Sono state ben 23 le vittorie della Bovalinese, con 5 pareggi e 4 sconfitte, per un totale di 68 gol fatti e 22 subiti. Il dato che salta principalmente all’occhio è poi quello relativo alle gare nelle quali la squadra di Frascà è andata a segno: sono state ben 30 su 32. Questo a dimostrazione ulteriore di essere una compagine votata all’offensiva. Al contrario nella metà delle gare disputate, quindi 16, la Bovalinese non ha incassato alcuna rete nell’anno solare 2024. Alla ripresa del torneo, per la squadra reggina, ci sarà la partita interna con la Deliese, dalla quale ripartire per continuare a togliersi altre belle soddisfazioni.

