Promozione B: Galluzzo guida la Top Ten della 5ª giornata

2 minuti per la lettura

Ha dato sicurezza alla squadra e al reparto, sfoderando quelle significative parate al momento opportuno. Nella Top Ten della 5ª giornata del girone B di Promozione ci finisce dritto, in vetta, Giorgio Galluzzo, portiere della Bovalinese, abile e affidabile come sempre. Nell’anticipo contro lo Stilomonasterace si mostra attento e concentrato, vanificando gli sforzi dei calciatori ospiti. In particolare nella prima frazione, quando piazza un paio di interventi decisivi. L’estremo difensore reggino fra l’altro è noto per essere stato per diversi anni il detentore del record di imbattibilità di Eccellenza, superato solo quest’anno da Giuliani del Sambiase.

LEGGI ANCHE: Dilettanti Calabria: l’imbattibilità del Sambiase finisce dopo 1379 minuti. Resiste ancora il record di Palmieri e della Rosarnese

Il podio della Top Ten di Promozione B

Tornando a Giorgio Galluzzo, la presenza nella Top Ten della 5ª giornata del girone B di Promozione è legittimata dal rendimento sempre elevato, tenuto in questa prima parte della stagione. La squadra di Frascà ha vinto la prima gara, ma in precedenza aveva raccolto molto meno di quanto meritato. E comunque con Galluzzo inevitabilmente si va sul sicuro. La sua presenza nella Top Ten di Promozione B è quindi meritata, ma lo è anche quella di Joaquin Clemente, difensore goleador del San Nicola Chiaravalle, a sorpresa vincitore sulla Virtus Rosarno. Prestazione attenta e gagliarda, la sua, con l’aggiunta di un gol pesantissimo. E a proposito di reti, ecco Hugo Bargas, il quale spezza il digiuno con una doppietta e regala alla platea anche un gesto acrobatico niente male. Ma è chiaro che, per tornare a far parte della graduatoria dei più bravi, dovrà dare continuità al suo rendimento.

Le conferme e le novità

Di nuovo presenti nella Top Ten di Promozione B i centravanti Angulo della Deliese e Carvajal del Val Gallico. Entrambi il timbro lo stanno lasciando in ogni gara, dimostrandosi micidiali sotto porta. Ma prima di loro, riecco Bruno Criaco dell’Africo, motorino inesauribile, dinamico e di carattere. Da parte sua un’altra prestazione di un certo peso. Accanto a queste tre conferme ecco quattro novità, rappresentate da Gullo dell’Atletico Maida (anche lui si sta ritagliando un ruolo da protagonista), Morris del Gioiosa Jonica (fra i migliori in campo). E poi: Morabito della Pro Pellaro (quantità e qualità, con due reti decisive) e Errigo del Caraffa (il capitano cerca di mettere ordine in mediana e la sua squadra ferma la capolista).