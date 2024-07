2 minuti per la lettura

Primo appuntamento con l’inserto Estate, per vivere insieme tutto quello che ha da offrire la Calabria sotto il sole, al mare o in montagna

NELLA storia il 5 luglio sono successe diverse cose, tra le più rappresentative, per noi, ci sono il 1841 quando Thomas Cook organizzò il primo pacchetto turistico, sancendo de facto la nascita del turismo in senso contemporaneo, il 1946, che vide la nascita del bikini (o costume da bagno in due pezzi) e il 2024 con il primo numero della nuova edizione dell’inserto estate de Il Quotidiano del Sud che da quest’anno torna “inserto” a pieno titolo, lo trovate nelle pagine centrali del giornale in formato estraibile, con un tocco di colore che ci sta sempre bene e più ampio.

Nocchiere in gran tempesta sempre noi, Tiziana Aceto e Mita Borgogno, che, come ormai facciamo da anni, grazie anche o meglio soprattutto a una squadra “fantastici”, faremo del nostro meglio per traghettarvi nell’estate in Calabria, dai mari ai monti, dalle città ai borghi, dalle colline alle pianure. Mentre l’Italia è fuori dagli Europei, in regione scopriamo Uber, a prezzi da capogiro, le cameriere di Catanzaro diventano, loro malgrado, mainstream, su tik tok e non solo – come testimoniano gli articoli sul Guardian e Times – impazza la polemica sulla lunghezza del calzino, alla caviglia è indice di età millennial, a mezza tibia, è invece segno di appartenenza alla Generazione Z e Can Yaman a cavallo con furore da Le Castella con il suo Sandokan, noi vi portiamo in giro per la Calabria vacanziera, quella della bellezza e del tempo libero, quella da scoprire, da vivere e amare.

Dodici pagine, ricche di argomenti, tra tante riconferme dal gioco che piace sempre, alla cucina in purezza e declinata in pellicola, le serie televisive da rivedere, il cinema, i libri, la musica, Cous Cous e una serie di novità, l’esplorazione dell’IA e delle sue applicazioni, le donne calabresi nella storia e nel mito, i racconti di Giuseppe Casciaro e i vostri, le tradizioni da ricordare, i fumetti gli appuntamenti. E non c’è Inserto Estate senza le cronache culturali e degli spettacoli che trasformano la nostra regione in un colorato palcoscenico a cielo aperto. Un’agorà di suoni, volti, colori, storie. Eventi di musica, cinema, teatro. In riva al mare o nei centri storici, nelle piazze o nei parchi archeologici, in collina o in altura.

Una miriade di iniziative che, a partire da oggi, ci impegniamo a raccontarvi e segnalarvi. Una piccola guida per questo nuovo viaggio nella Calabria d’estate che ancora una volta non può che essere in vostra compagnia.