1 minuto per la lettura

Dario Brunori in gara al Festival di Sanremo 2025. Era già stato sul palco dell’Ariston nel 2019 ospite dei Zen Circus ma questa è la prima volta nella competizione

Ha calcato il palco dell’Ariston per la prima volta nel 2019, ospite degli Zen Circus nella serata cover e duetti. Adesso torna al Festival di Sanremo ma come artista in gara ed è ancora una prima volta. Brunori Sas, reduce dal successo dei suoi ultimi singoli, si appresta a conquistare anche il pubblico della kermesse canora più importante.

DARIO BRUNORI A SANREMO 2025

È stato lontano dalla scena musicale italiana per un paio d’anni ed il suo ritorno era molto atteso dai fan. I suoi ultimi singoli “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson” hanno segnato, nei mesi scorsi, il ritorno ufficiale del cantautore calabrese da sempre apprezzato per la sua penna raffinata. Ma nessuno si aspettava un rientro sulla scena musicale di questa portata. Sebbene comunque il suo nome sia comparso più volte tra i pronostici degli addetti ai lavori.

Brunori Sas è dunque tra i 30 big in gara al prossimo Festival di Sanremo. L’annuncio, al Tg1 delle 13:30, da parte del direttore artistico Carlo Conti. La conferma poi sui social dell’artista che ha postato una foto che lo ritrae nella sua vigna di San Fili, in provincia di Cosenza, con la statua di Modugno commentando: “felice di ‘andare’ lassù Con ti. #daSanFiliaSanRemo”.

Oltre dieci anni di carriera, numerosi successi discografici e altrettanti tour sold out nei club, teatri e palasport: Brunori Sas è tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea. E adesso per la prima volta sarà in gara su un prestigioso palco come quello dell’Ariston.