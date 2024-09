3 minuti per la lettura

Nel momento in cui si va ad analizzare con attenzione e scrupolo la prima giornata di campionato, non si può fare a meno di evidenziare il colpo della Val Gallico, il più inatteso, ma meritato, e significativo della giornata. E allora quando si parla di Top Ten Promozione B, ossia la graduatoria dei migliori, ecco spuntare fuori Yonna Alderete.

È lui a bucare la porta dell’Africo per primo e a incanalare la sfida sui binari giusti per la formazione di mister Aquilino, in grado di portarsi a casa tre punti pesantissimi contro una delle squadre accreditate per la vittoria finale. Per Alderete gara di sostanza, tanto lavoro tattico e quindi la rete con la quale iniziare nel miglior modo possibile la nuova annata.

Alderete, jolly duttile e dinamico, pertanto è il primo leader nella Top Ten Promozione B, la nostra classifica di rendimento che intende premiare i migliori del torneo, con una graduatoria settimanale e una classifica generale nella quale si vanno a sommare i punti conquistati nel corso delle giornate.

Questo vale per i principali tornei dilettantistici calabresi: Eccellenza, Promozione A e B.

Alle spalle di Alderete ecco Maxi Ghergo dello Stilomonasterace. Il difensore per una settimana veste i panni del protagonista come bomber, perché è lui a firmare la rete in casa del Caraffa. E quindi oltre a offrire la solita prestazione gagliarda in fase difensiva, si regala un gol che vale tre punti.

Completa il podio della Top Ten Promozione B il centravanti Luis Carlos Simigliani, autore di una doppietta, che si aggiunge a quella di coppa. Il Bianco ha trovato un bomber di rilievo, subito in evidenza in questa fase iniziale della stagione. Anche quella del team reggino è stata una vittoria inattesa, avvenuta in maniera molto larga sul campo del Melito.

L’estro e la fantasia di Agustin Lara

In quarta posizione troviamo un altro calciatore del Val Gallico: scegliamo l’estro e la fantasia di Agustin Lara, fra i migliori in campo nella sfida con l’Africo. Esperienza e talento al servizio di mister Aquilino con tante giocate interessanti.

Andando quindi a scorgere la Top Ten Promozione B riserviamo uno spazio ad Alessio Macrì, anche lui decisivo nell’ennesima vittoria esterna della prima giornata. Il Capo Vaticano ha iniziato alla grande la nuova stagione e il neo acquisto ha subito lasciato il segno, proprio come ha fatto Oliver Acosta con la Virtus Rosarno in casa dell’Atletico Maida. Un calciatore, quello amaranto, sicuramente sprecato per la Promozione.

Bene anche Tassone del San Nicola Chiaravalle: si spinge in attacco, il difensore vibonese, e firma una rete che vale, oltre a dare solidità al reparto. Nelle fortune della Pro Pellaro è quasi sempre presente Lucian Miguel Acosta: l’anno scorso ha siglato gol pesanti e quest’anno inizia subito con il piede giusto.

La concretezza di Pasini nella Top Ten Promozione B

Quindi non poteva mancare la solidità di Franco Pasini, fra gli elementi di spicco del Capo Vaticano. Tanta corsa, al solito, da parte sua, e anche un gol con il quale impreziosire una prestazione elevata.

Al secondo anno in maglia neroverde, si è sempre mostrato abile, concreto, affidabile.

Infine completa la Top Ten Promozione B Placanica della Bovalinese: quando vuole, sa essere decisivo.

