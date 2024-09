Promozione A: la Top Ten della 2ª giornata premia Simone Caruso

3 minuti per la lettura

Con una tripletta all’Amantea, Simone Caruso veste i panni del protagonista e conquista anche la vetta della Top Ten di Promozione A per quanto riguarda la seconda giornata. Per il centravanti cosentino sono 31 presenze e 22 reti con la maglia dell’Altomonte (in campionato, stagione regolare), a conferma di un rendimento sempre elevato.

Rimane uno degli attaccanti più prolifici in circolazione e quando è messo in condizione di colpire, allora lascia puntualmente il segno. L’Altomonte anche quest’anno nutre progetti ambiziosi e ha deciso di affidargli nuovamente la guida dell’attacco. E i risultati continuano a vedersi, visto che Simone Caruso segna con una certa frequenza.

Alle spalle del leader di giornata, la Top Ten di Promozione A saluta sul podio due calciatori esperti. In seconda posizione ecco Francesco Granata del Trebisacce, al solito solido ed efficace nel reparto arretrato della squadra di Malucchi, in vetta a punteggio pieno. Classe 1988, rimane un difensore sempre difficile da superare.

Quindi ecco Giuseppe Lorecchio del Mesoraca: da anni garantisce un rendimento puntualmente elevato. Da parte sua tanta corsa e quantità, nonché quella dose di dinamismo che rende la mediana della squadra crotonese davvero arcigna.

A seguire c’è Cosenza dell’Aek Crotone, mediano esperto e di sostanza, sceso di due categorie per dare una mano e contribuire alla crescita del progetto pitagorico.

Il bomber e il difensore esperto nella Top Ten di Promozione A

Con tre reti in due gare Alessandro Moauro ha presentato il proprio biglietto da visita. C’è la sua firma nella prima vittoria della Juvenilia Roseto, che fa affidamento sul proprio centravanti per raggiungere il proprio obiettivo.

Anche questa settimana la Top Ten di Promozione A saluta la presenza di Davide Cassaro: il reparto arretrato del Sersale è abbastanza solido proprio perché a guidarlo c’è questo difensore intramontabile, il quale a 40 anni ha la voglia di un ragazzino e porta con sé una grinta invidiabile. Un esempio.

Top Ten Promozione A: Carlo Tassoni in vetta dopo la prima giornata di campionato

Il bis di Nicoletti e la prima firma di Pagano

A completare la Top Ten di Promozione A nella seconda giornata troviamo Barbieri della Plm Morrone: segna e fa del dinamismo e dell’intensità le sue doti migliore. La DB Rossoblu Luzzi si fa fermare in casa, ma nella squadra cosentina spicca la nuova marcatura di Francesco Nicoletti, al solito capace di coniugare la quantità con la qualità.

Infine ci sono Nicolas Banchio del Cotronei, dinamico difensore già l’anno passato esempio di costanza e determinazione e il centravanti Gianmaria Pagano, decisivo per la prima affermazione in campionato della Soccer Montalto.

Ricordiamo che la Top Ten tiene in considerazione il rendimento offerto nel corso della stagione e che i punti collezionati in ogni giornata, si vanno a sommare e a formare la classifica generale.