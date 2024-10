Matteo Nesticò leader di giornata nella Top Ten di Promozione A

2 minuti per la lettura

Forza e carattere. Sono alcuni degli aspetti che contraddistinguono Matteo Nesticò, leader della Top Ten di Promozione A per quanto riguarda la terza giornata. Che sia un calciatore forte è ormai noto e lo si vede puntualmente sul campo. A questo accompagna tanto carattere, perché dopo aver fallito un rigore nella prima giornata, si ripresenta senza remore dal dischetto al sesto minuto di recupero, siglando la rete del pari per il Sersale.

Due reti da parte di Nesticò e solita prestazione di rilievo, tanto da essere scelto per guidare la Top Ten della 3ª giornata del girone A di Promozione. Una classifica che, lo ricordiamo, tiene in conto il rendimento e i punti conquistata in ogni giornata andranno poi a formare una graduatoria generale.

Spiccano i bomber nella Top Ten di Promozione A

Nesticò del Sersale, protagonista in casa dell’Altomonte, è quindi il leader del terzo turno e precede due bomber subito in evidenza nel torneo, perché Marcello Percia Montani della DB Rossoblu Luzzi e Renato Prete della Plm Morrone si giocheranno sicuramente le proprie chance per quanto riguarda la classifica marcatori. Da capire, quindi, se saranno anche protagonisti nella Top Ten del girone A di Promozione dove, ai piedi del podio, troviamo Perez del Campora, il quale segna e mette lo zampino in tre delle cinque marcature rifilate dalla squadra di Aceto ad una irriconoscibile Soccer Montalto.

L’esperienza di Dolce

Nel Trebisacce che sprinta in vetta c’è la presenza importante in attacco di Kone, anche lui presente nella Top Ten di giornata, assieme a Gimenez dell’Amantea: gol e assist nel primo successo in campionato dei blucerchiati. L’Aek Crotone che vince in casa è anche la saggezza e l’esperienza di Dolce, centrocampista di valore che in questo torneo può fare la differenza. Intanto proprio lui ha sbloccato il risultato nella non facile gara contro il Malvito. Completano la graduatoria dei più bravi il giovane Ruà, classe 2006, fra l’altro a segno con il Campora, il solido Sbrissa del Trebisacce capolista e il dinamico Bubacar, a segno nella vittoria a sorpresa del Cotronei nel derby con il Mesoraca.