Promozione A: Sbrissa guida la Top Ten della 4ª giornata

È il reparto arretrato a fare la differenza nella quarta giornata del girone A di Promozione e anche nella Top Ten del Quotidiano del Sud. A conquistare il primato, nel 4° appuntamento stagionale della graduatoria relativa ai migliori del campionato, è l’italo argentino Maximiliano Sbrissa, non nuovo a offrire prestazioni di un certo rilievo. In questo caso una prestazione “Maxi” perché il centrale del Trebisacce all’ultimo minuto si butta in attacco e firma la rete che vale un pari pesantissimo. E che vale anche la conservazione del primato in classifica, sia pure non più in solitaria. Fra l’altro Sbrissa è alla seconda nomination stagionale, avendo fatto parte della Top Ten di Promozione A nella scorsa giornata.

Un turno, quindi, riservato ai centrali difensivi, con Sbrissa leader e gli altri che inseguono, ma ugualmente in bella evidenza. Questo perché alla solidità del calciatore del Trebisacce aggiungiamo quella di Umberto Pizzoleo della DB Rossoblu Luzzi, candidata numero uno al salto di categoria e con un organico di stelle. Fra queste c’è appunto Pizzoleo, a far parte di un reparto, quello difensivo, punito solo una volta in quattro partite. Proprio come quello dell’Aek Crotone e non a caso anche Giampiero Bruno fa parte della Top Ten della 4ª giornata. Due muri difensivi, insomma, calciatori esperti e di grande valore, la cui presenza in campo si avverte e pure tanto.

Proseguendo la nostra analisi dei più bravi di giornata un premio va quindi a Chianello del Campora, altro team di estrema solidità e con una sola rete al passivo. Poche parole e molti fatti: con Chianello si va sul sicuro e lo stesso vale per Amadou Ceesay, il quale si toglie anche lo sfizio di regalare al Malvito, grazie ad una sua rete, la prima vittoria stagionale.

L’esperienza di Bertini nella Top Ten di Promozione A

Nel reparto difensivo dell’Altomonte, imbattuto in tre gare su quattro, c’è un calciatore di grande solidità ed esperienza che risponde al nome di Gaetano Bertini. Passano gli anni, ma lui resta una garanzia. Un difensore arcigno, veramente difficile da marcare: il suo lo porta puntualmente a casa in ogni circostanza. La Promozione A lo vede protagonista anche in questa stagione e la Top Ten lo tiene in considerazione, ovviamente.

Imprevedibilità e costanza

La classifica del Quotidiano premia il rendimento e questo comincia a essere alto per Sante Casciaro del V.E. Rende: segna due reti e lo premiamo soprattutto per questo, ma lo attendiamo ad altre conferme. Quindi ecco Gaspar del Mesoraca e in questo caso siamo già a quota 4 centri in campionato: la costanza di rendimento c’è e va quindi evidenziata. Completano la Top Ten di Promozione A Cordoba del Cassano Sybaris (un assist e un gol) e Raimondo della Soccer Montalto, il quale segna un gol pesante e garantisce tanto dinamismo in mediana. Corre per due e segna pure: bene così.