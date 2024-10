Promozione B: il leader della 4ª giornata è Gabriele Macrì

2 minuti per la lettura

Il suo compito è quello di fermare i difensori avversari ed è una cosa che sa fare anche bene, ma nella quarta giornata del girone B di Promozione Gabriele Macrì si regala una domenica da protagonista e anche da leader della Top Ten. Il difensore del Capo Vaticano, in verità non nuovo a prodezze del genere, firma un gol dei suoi, con la classica incursione in avanti, e apre la strada alla vittoria della squadra vibonese. È un calciatore molto richiesto anche in Eccellenza, ma ha scelto di restare in Promozione per via del legame con il mister Diego Surace, i compagni e una società della quale è uno dei pilastri.

Gabriele Macrì, costanza di rendimento e leadership nella Top Ten di Promozione B

Ha fatto parte del “Filogaso dei miracoli” quella bella realtà di paese portata avanti con passione da pochi amici, quasi a conduzione familiare. Poi ha proseguito la sua strada e continua a far parlare di sé, in termini positivi, perché Gabriele Macrì è un calciatore dal rendimento elevato (aspetto che conta moltissimo per la Top Ten di Promozione B del Quotidiano del Sud) e dalla serietà estrema. Quindi è lui il leader della quarta giornata, precedendo un ispirato Esperon della Virtus Rosarno, il quale mette lo zampino in entrambe le marcature della sua squadra. A completare il podio di giornata ecco Artuso del Melicucco, micidiale in casa della capolista Val Gallico con una tripletta, mostrandosi glaciale anche dal dischetto.

L’esperienza di Coluccio e le reti dei bomber

Nello Stilomonasterace (anche stavolta gara conclusa senza subire reti), va premiata la solidità difensiva. Nella circostanza la scelta ricade su Andrea Coluccio, centrale esperto e di temperamento. Senso della posizione e carattere ne fanno uno dei difensori più difficili da superare. E poi, nella 4ª Top Ten stagionale di Promozione B, c’è spazio per i bomber che segnano con frequenza: da inizio campionato Angulo della Deliese si è confermato micidiale terminale offensivo, mentre Simigliani del Bianco è il leader della classifica marcatori e continua a segnare con una puntualità disarmante.

Un poker da applausi

La Top Ten di Promozione B, come le altre classifiche, premia (lo ribadiremo sempre) il rendimento e può vincere chiunque. Il fatto di essere presenti nella Top Ten assume una certa importanza, a prescindere dalla posizione. È fondamentale esserci e accumulare i punti che poi andranno a formare la graduatoria conclusiva. E allora ecco una menzione per Alessio Macrì del Capo Vaticano (fratello di Gabriele, può fare davvero la differenza), Tavdigiridze del Val Gallico (dinamico e pungente), Borghetto della Deliese (al solito diligente e combattivo) e Bruno Criaco dell’Africo (altro calciatore di carattere e sostanza).

