3ª giornata: Ghergo guida la Top Ten di Promozione B

Il suo compito è quello di non far segnare gli avversari, ma Maxi Ghergo da difensore si è ritagliato un ruolo da protagonista, tanto da diventare il leader della 3ª giornata del girone B di Promozione nella Top Ten del Quotidiano del Sud. Nel derby contro il Gioiosa Jonica ha firmato addirittura una doppietta su calcio da fermo, da consumato specialista, mettendo la firma sul successo dello Stilomonasterace.

Una nuova presenza per Ghergo nella Top Ten di Promozione B

Una domenica da incorniciare, allora, per il centrale gialloblù e una settimana in vetta alla Top Ten della Promozione B, per quanto riguarda la terza giornata del campionato, dopo aver conseguito la seconda posizione in occasione del turno inaugurale. Il difensore argentino dello Stilomonasterace è sicuramente un lusso per la categoria, visto che ha già fatto bene nel torneo di Eccellenza.

Viene quindi premiato Ghergo ed è lui il leader della graduatoria dei migliori, precedendo due attaccanti prolifici, ai primi posti fra l’altro della classifica marcatori, ossia Carvajal del Val Gallico e Simigliani del Bianco. Stanno segnando con una certa frequenza e questo vale molto, anzi è ciò che più conta nel momento in cui questa Top di Promozione B intende premiare il rendimento.

Difensori e bomber

Questa classifica premia chiunque e lo dimostra la presenza, in quarta e quinta posizione, dei difensori Grande e Macrì, rispettivamente dell’Atletico Maida e del Capo Vaticano. Da parte di entrambi una prestazione di notevole solidità. Allo stesso tempo nella graduatoria c’è anche spazio per i centravanti e quindi ecco Lugli della Virtus Rosarno e Gliozzi della Bovalinese: segnano nello scontro diretto, ma adesso sono chiamati a dare continuità al proprio percorso per tornare a far parte della Top Ten. A chiudere la classifica troviamo Tedesco del Guardavalle, Papaleo dello Stilomonasterace e Pangallo del Val Gallico, tre calciatori di una certa sostanza e affidabilità. Ricordiamo che i punti conseguiti ogni settimana andranno a sommarsi per formare una classifica generale.