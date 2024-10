Promozione A: Giampiero Bruno al comando della Top Ten

3 minuti per la lettura

Un difensore all’attacco, per colpire e tenere in alto l’Aek Crotone. Giampiero Bruno si regala una giornata da protagonista e si guadagna la prima posizione nella Top Ten di Promozione A. Una nomination sicuramente meritata alla luce di un rendimento elevato: non a caso la formazione di Maiolo nelle ultime quattro giornate di campionato ha subito solo un gol, peraltro su rigore. A guidare il reparto ecco proprio Bruno, difensore crotonese classe 1995, diverse stagioni in Eccellenza con l’Isola Capo Rizzuto, adesso fra i punti di forza della compagine giallonera. I gol deve evitarli, ma già che c’è, si è fatto trovare pronto, sugli sviluppi di un corner, nel deviare in porta la sfera con la quale l’Aek Crotone ha sbloccato la sfida contro il V.E. Rende. Anche questa settimana, pertanto, c’è un difensore in vetta alla Top Ten. La volta scorsa era toccato a Sbrissa del Trebisacce.

Il podio della Top Ten di Promozione A dietro Bruno

Alle spalle del difensore crotonese, nella Top Ten della 5ª giornata di Promozione A ecco Luigi Furiato, under classe 2005 del Trebisacce, fra i protagonisti della bella cavalcata della Rappresentativa Under 19 della Calabria al recente Torneo delle Regioni. Il duttile calciatore offensivo di Sibari, ex Modena, anche quest’anno si candida a recitare un ruolo da protagonista. In terza posizione spazio a Marcello Percia Montani. In una graduatoria nella quale l’aspetto principale che conta è il rendimento, il centravanti della DB Rossoblu Luzzi rispetta in pieno questo parametro, andando a segno nello scontro diretto con l’Altomonte. Un gol pesantissimo, per il morale della squadra e per quello personale, considerando che è in corsa per il titolo di miglior bomber del girone.

Un difensore e due portieri in evidenza

Nel Mesoraca che non subisce reti a Scalea, spicca la solita prova di sostanza di Carlo Tassoni, il quale torna così a essere presente nella Top Ten di Promozione A. Un difensore che sa il fatto suo e lo dimostra puntualmente. E poi ecco delle new entry: De Luca del Cotronei e Aprile del Cassano Sybaris si fanno apprezzare fra i pali soprattutto per aver parato un rigore, arrivato in una fase delicata della partita: bene così.

Quattro certezze

La Top Ten di Promozione A della 5ª giornata saluta quindi la presenza di Giuseppe Leta della DB Rossoblu Luzzi, un centrocampista che rappresenta una certezza sotto molteplici aspetti, abituato a disputare tornei di vertice. Stessa cosa per Granata, solido difensore del Trebisacce, per Colosimo, dinamico attaccante del Mesoraca, e per Galeano, incisivo nel reparto offensivo della Plm Morrone. Ricordiamo, infine, che fra qualche giorno renderemo nota la classifica generale, quella che si va a comporre sommando i punti ottenuti nel corso delle giornate.