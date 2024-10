3 minuti per la lettura

Dopo cinque giornate, abbiamo la prima classifica generale per quanto riguarda la Top Ten di Eccellenza, Promozione A e Promozione B. Si tratta della graduatoria legata al rendimento, con i punteggi che si accumulano nel corso della settimana e che vanno, pertanto, a formare la classifica generale. Il Quotidiano del Sud valuta attentamente i principali campionati dilettantistici calabrese e, dopo ogni giornata, va a redigere la graduatoria dei più bravi con un punteggio a scalare, da dieci a uno. Poi si va a formare la classifica generale della Top Ten con la quale si intende premiare, è bene ribadirlo, il rendimento tenuto nel corso delle varie giornate. Per cui chiunque può conquistare il primo posto o, comunque, navigare fra i primi.

Nella classifica generale della Top Ten di Eccellenza spicca Nico Spanò

Il centravanti della Vigor Lamezia Nico Spanò è il leader della Top Ten di Eccellenza nella classifica generale. Spanò guida la classifica con 21 punti: per lui un ottimo avvio di campionato e una serie di prestazioni nelle quali ha saputo colpire al momento opportuno e sacrificarsi per la propria squadra. Nico Spanò è quindi il primo in classifica, davanti a Puntoriere della ReggioRavagnese a quota 20 e poi Sapone della Palmese con 19 a completare il podio. In quarta posizione c’è Salvatore Scoppetta con 17 punti, fra l’altro vincitore della Top Ten per quanto riguarda la quinta giornata.

LEGGI ANCHE: Salvatore Scoppetta comanda la 5ª Top Ten di Eccellenza

Nella Top Ten di Eccellenza c’è quindi spazio, per ciò che riguarda la classifica generale, per Ientile del Cittanova, salito a quota 16 punti e pure lui autore di un positivo avvio di campionato. Quindi nella classifica dei più bravi troviamo Romano del Bocale con 14 punti, Carrozza della Rossanese con 12, Bert della Dgs Praia Tortora con 11, Baiata del Cittanova con 10 e Palermo dell’Isola Capo Rizzuto con 9 punti.

Promozione A: Bruno davanti a Percia Montani e Tassoni

Anche nel girone A di Promozione la classifica generale della Top Ten registra un solo punto di distacco fra la prima e la seconda posizione. In questo caso al comando c’è il centrale difensivo dell’Aek Crotone, Giampiero Bruno, con 18 punti. Solidità e personalità da parte di Bruno nella retroguardia della compagine crotonese. Per lui un primato meritato. Alle sue spalle il tandem formato da Marcello Percia Montani della DB Rossoblu Luzzi e Carlo Tassoni del Mesoraca con 17 punti. Quindi ecco il duo difensivo del Trebisacce, Granata-Sbrissa con 12 punti e poi gli altri (Caruso S., Nesticò, Amendola, Cosenza e Pizzoleo).

Il bomber Carvajal comanda il girone B di Promozione

Con un avvio di stagione così ricco di reti e con prove di rilievo, non poteva che essere Juan Sebastian Carvajal il leader della Top Ten di Promozione B nella classifica generale. Per lui già tre nomination di giornata e 23 punti in classifica. A due lunghezze insegue Simigliani, centravanti del Bianco, a quota 21. In terza posizione, con 19 punti, ecco Maxi Ghergo dello Stilomonasterace. A seguire Angulo della Deliese con 17 e Gabriele Macrì del Capo Vaticano con 16 e via via tutti gli altri (Alderete del Val Gallico, Galluzzo della Bovalinese, Alessio Macrì e Pasini del Capo Vaticano e Voce del Caraffa).