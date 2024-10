Salvatore Scoppetta comanda la 5ª Top Ten di Eccellenza

3 minuti per la lettura

Tocca a Salvatore Scoppetta l’onore di salire sul primo gradino del podio nella 5ª Top Ten di Eccellenza. Il difensore della ReggioRavagnese è così il migliore della settimana e con il suo arrivo la capolista del torneo ha senza alcun dubbio messo peso, esperienza, carattere e sostanza nel reparto arretrato. Scoppetta contribuisce fortemente a far sì che la sua squadra resti in piedi in casa del sempre insidioso Ardore e la formazione di mister Misiti ha così potuto conservare la propria imbattibilità. Anche la scorsa settimana un difensore (in quella circostanza si trattava di Baiata del Cittanova) si era ritrovato in vetta alla nostra Top Ten. Ciò a dimostrazione, ulteriore, del fatto che può vincere chiunque.

Spanò ancora presente nella Top Ten di Eccellenza

Seconda presenza stagionale, pertanto, per il difensore Scoppetta nella Top Ten di Eccellenza, dove il rendimento è il fattore principale che viene tenuto in considerazione. Sotto quest’ultimo aspetto non poteva mancare Nico Spanò. Il centravanti della Vigor va a segno per la quarta gara consecutiva, a conferma del proprio brillante stato di forma. E non a caso la sua è la quarta presenza nella Top Ten di Eccellenza. Anche quest’anno il centravanti di Gioia Tauro indossa i panni del protagonista e si vede.

Il ritorno del bomber

Con sei reti in otto giorni (fra campionato e coppa) Simone Fioretti è riapparso sulla scena dei Dilettanti. La sua scalata alla Top Ten di Eccellenza (per quanto riguarda la classifica generale) e il suo assalto al record del torneo (mai nessuno ha vinto la classifica marcatori per tre anni di fila) hanno preso il via con una settimana scoppiettante. Ma adesso deve ripetersi. Intanto è al terzo posto nella classifica dei più bravi per quanto riguarda la quinta giornata.

New entry e conferme

C’è quindi, nella Top Ten di Eccellenza relativamente alla 5ª giornata, la prima presenza stagionale di Carmelo Nucera dell’Ardore, difensore solido e di esperienza. E c’è il ritorno di Francesco Ientile, sempre più decisivo nei meccanismi del Cittanova. Stavolta sforna un assist e, al solito, si fa apprezzare per applicazione tattica e spirito di sacrificio. Nel Bocale che sfiora la vittoria, Vincenzo Romano è un fulmine di guerra. Quando parte, difficilmente lo fermano. E poi segna ancora. Mazzotta della Paolana si conferma puntuale e affidabile anche in fase conclusiva. Bert della Dgs Praia Tortora non solo serve assist ai compagni, ma nella circostanza si mette in proprio. E va quindi a segno anche lui. Infine un plauso a Gonzalez del Brancaleone e a Pisani della Rossanese. Al di là della rete siglata, per entrambi la prestazione è stata di rilievo. E adesso non resta che attendere la prima classifica generale, per capire chi fa parte della Top Ten di Eccellenza.