La 6ª Top Ten di Eccellenza premia Bert della Dgs Praia Tortora

La Top Ten numero 6 del campionato di Eccellenza questa settimana registra la prima posizione di Alan Bert. Le prestazioni del centrocampista della Dgs Praia Tortora sono sempre di un certo livello. E nel momento in cui si viene a premiare il rendimento, diventa naturale trovarlo in vetta. Basta andare a rivedersi il lancio millimetrico con il quale ha innescato Rivadero, per capire di che tipo di giocatore stiamo parlando. Quantità e qualità nella mediana della compagine tirrenica. Bert, pertanto, è il sesto leader stagionale della Top di Eccellenza e succede a Scoppetta della ReggioRavagnese, vincitore la scorsa settimana.

Esperienza in evidenza nella Top Ten di Eccellenza

Il podio della classifica dei migliori è completato da due elementi di peso e di esperienza. Nella Top Ten di Eccellenza, relativamente alla 6ª giornata, ecco Paolino Corno della Paolana. La squadra tirrenica vince ancora e questa volta c’è la firma del proprio estremo difensore, decisivo in un paio di circostanze. Quindi ecco Piero Clasadonte, mediano di fatica e di quantità, per una volta in evidenza anche sul piano della qualità, con una rete, grazie alla quale apre le marcature per il Soriano.

Arrivano i big

Nell’andare ad analizzare le altre posizioni della 6ª giornata nella Top Ten di Eccellenza, ai piedi del podio c’è Vincenzo Curcio della Vigor Lamezia: per lui delle prestazioni sempre in crescita. Lo stesso vale per Andrea Sposato della Paolana: altro gol decisivo e sei punti in due giornate. Un acquisto che vale. Quindi si fa largo Marco Condemi, altro elemento ceduto dalla Gioiese, passato alla Vigor, dove si regala una doppietta. Due gol con cui iniziare a lasciare il segno in campionato. A seguire ecco la solidità di Nucera, difensore dell’Ardore e la dinamicità di Rivadero, decisivo con la Dgs Praia Tortora. A chiudere la conferma di Gonzalez, solido e dinamico nella linea difensiva del Brancaleone e l’attaccante Khoris del Cittanova, alla terza rete nelle ultime quattro giornate.