Pellegrino svetta nella 6ª Top Ten di Promozione A

È la volta di Paolo Pellegrino. È lui il leader della Top Ten di Promozione A, la classifica di rendimento stilata ogni settimana dal Quotidiano del Sud, dove si attribuisce un punteggio, a scalare, ai migliori dieci di giornata. L’estremo difensore della PLM Morrone sventa alla grande le occasioni del Campora e contribuisce sensibilmente alla vittoria della sua squadra. Già nelle giovanili di Reggina, Bari e Cosenza, al suo attivo c’è anche la Serie D con Palmese, Taranto e Marina di Ragusa. Classe 1998, cosentino, difende i pali della PLM Morrone con la solita calma e affidabilità. Ed è quindi lui il leader della Top Ten. Ricordiamo che i punti conquistati nel corso delle giornate si sommano per andare a formare una graduatoria generale.

Nella Top Ten di Promozione A la new entry Caliò e il ritorno di Furiato

Il podio della sesta giornata nella classifica di Promozione A per quanto riguarda la Top Ten vede in seconda posizione la presenza di Marco Caliò del Sersale. Ancora un gol pesante, ma soprattutto un’altra prestazione di rilievo. Garantisce corsa, presenza, senso della posizione e tanto altro ancora. E poi ecco il ritorno, stavolta in terza posizione, del giovane Luigi Furiato, autentico trascinatore del Trebisacce, capolista del torneo assieme alla DB, in occasione della vittoria sull’Aek Crotone. La settimana scorsa, nella Top Ten di Promozione A, Furiato si era classifica in seconda posizione alle spalle di Bruno dell’Aek Crotone.

Difensori di valore

Nel girone A di Promozione ci sono diversi validi difensori e alcuni di essi finiscono dritti nella nostra Top Ten. Pizzoleo è un mastino nella retroguardia della DB Rossoblu Luzzi, la meno perforata del campionato. Granata del Trebisacce è la solita garanzia e su di lui sbattono i crotonesi dell’Aek. Quindi c’è Davide Cassaro del Sersale: 4 punti per lui nella classifica dei migliori, per la solita costanza di rendimento, sempre elevata. Davanti a lui Petrone della PLM Morrone: gol pesante e tanto lavoro sporco per la squadra. Infine ecco Marcello Percia Montani della DB Rossoblu Luzzi: segna con frequenza e questo conta molto nella graduatoria legata al rendimento. Bene anche Anzillotta del Cassano Sybaris e Banchio del Cotronei.