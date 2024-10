Cordova difensore d’assalto in vetta alla Top Ten di Eccellenza

3 minuti per la lettura

È diventato uno specialista nel calciare i rigori, ma già che c’era, giusto per regalarsi la vetta della Top Ten di Eccellenza, Consalvo Cordova ha segnato anche in azione. Quattro reti in campionato per il capitano della ReggioRavagnese, difensore all’assalto e quindi leader della graduatoria che tiene in considerazione il rendimento, per quanto riguarda la settima giornata. La squadra di Misiti stavolta concede qualcosa in fase difensiva, facendosi raggiungere da un avversario in dieci, ma quello di Cordova rimane un ottimo avvio di campionato. Il centrale difensivo continua a fare la sua parte e adesso si ritrova addirittura nel gruppetto in vetta alla classifica marcatori.

Rivadero e Morabito completano il podio della Top Ten di Eccellenza

In seconda posizione ecco Rivadero della Dgs Praia Tortora. L’esterno offensivo anche stavolta ha lasciato il segno, con un assist decisivo, trovando spazio nella Top Ten di Eccellenza. Partita dopo partita continua a migliorare, giovandosi degli insegnamenti e del gioco di Aita. Per la squadra tirrenica quattro vittorie di fila e secondo posto in classifica. Tra l’altro la scorsa settimana nella Top Ten di Eccellenza aveva trionfato proprio un giocatore della Dgs Praia Tortora: Alan Bert. Questo a dimostrazione di una squadra in salute, dove il rendimento del gruppo migliora partita dopo partita.

In terza posizione ecco Giorgio Morabito. Il portiere del Brancaleone deve compiere un solo vero intervento, ma è di quelli da ricordare. In pieno recupero respinge un rigore ed evita ai suoi una sconfitta che non avrebbero meritato contro il Soriano. Una parata da applausi, di quelle che valgono.

Condomitti e Petrone, certezza ed esperienza

La Top Ten di Eccellenza nella 7ª giornata saluta la presenza di due calciatori esperti, che rappresentano una certezza. Al di là della rete, comunque importante e pesante, Giovanni Condomitti si conferma un trascinatore. E in questo Cittanova rivoluzionato e ringiovanito, lui è uno dei leader. Fra l’altro inanella l’ennesima prestazione di rilievo, che gli vale la presenza nella classifica dei migliori. E poi c’è Angelo Petrone, uno dei pochi, veri fantasisti in circolazione. Uno di quelli capaci, con una giocata, di sbloccare la gara, servire un assist ai compagni, “spaccare” la partita. Un fuoriclasse, insomma.

Calciatori in cerca di gloria

A completare la Top Ten di Eccellenza, per ciò che riguarda la 7ª giornata, troviamo Romano della Palmese. È un 2007 che si ritaglia una domenica di gloria, realizzando due reti pesantissime. Lo attendiamo per ulteriori conferme. Chi, invece, continua a dare risposte è Riconosciuto della Rossanese. Non solo gol, da parte sua, ma anche prove all’altezza della situazione. Attenzione, poi, alla crescita di Condemi, alla seconda nomination consecutiva nella classifica settimanale dei migliori. Gol decisivo e la capolista Vigor continua a vincere. C’è spazio anche per Lentini dell’Isola: si è sbloccato in campionato. Un buon segnale per l’Isola, ma per tornare nella Top Ten deve ripetersi con frequenza. Infine un plauso a Patea del Brancaleone, difensore di personalità e sostanza. Non ne fa passare una. Ricordiamo, infine, che i punti accumulati nel corso della settimana, vanno a sommarsi per formare la classifica generale.