Promozione A: il portiere Vijande del Campora in vetta alla Top Ten

Arriva dall’Argentina, è uno dei tanti stranieri che giocano fra i Dilettanti di Calabria ed è anche il leader della Top Ten di Promozione A. Nella 7ª giornata Fernando Vijande conquista i 10 punti che spettano al migliore della settimana. Il portiere del Campora è fra gli artefici della vittoria conseguita a Scalea, dove para anche un calcio di rigore. È per lui la seconda prodezza del dischetto. Classe 1993, proveniente dal Venezuela, ma con alle spalle tante esperienze in patria, è fra le novità estive del Campora. Il ds Briglio anche quest’anno ha blindato alla grande la porta dei tirrenici, con un estremo difensore di valore. Fra l’altro anche nella scorsa giornata era stato un portiere (Pellegrino della Plm Morrone) a primeggiare.

Nella Top Ten di Promozione A spiccano i difensori

Nella 7ª di campionato c’è quindi il difensore Armando Adrian Wallingre a occupare il secondo posto nella Top Ten di Promozione A. Anch’egli argentino, difensore centrale classe 1998, gioca con il Cotronei e dà una grande mano di aiuto alla squadra per frenare la capolista Trebisacce. Un ottimo acquisto per i cotronellari. A questi, si aggiunge Salvatore Scalise, classe 1988. Esperienza al servizio del Sersale, di cui è ormai una bandiera. Il team di Galati per poco non compie l’impresa a Luzzi con l’altra capolista DB Rossoblù. Là dietro lotta come un leone. Il Sersale cade solo al 94°, ma regge l’urto alla grande anche grazie alla sua esperienza.

Da Orientale a Moauro: in sette in bella evidenza

Alle spalle del podio, nella Top Ten di Promozione A, spunta Orientale del Malvito. La matricola cosentina lotta con le unghie e con i denti e lui come sempre ci mette anima e cuore per portare a casa un risultato positivo. Nicoletti della DB Rossoblù Luzzi salva la capolista dalla sconfitta e ribadisce una spiccata propensione a colpire gli avversari. Quindi ecco Annone del V.E. Rende e Riga dell’Altomonte, diligenti, presenti e decisivi in fase conclusiva. Se il Campora si esprime alla grande è anche per le giocate di Perez, mentre Fayoseh della Soccer Montalto continua a crescere e Moauro firma una rete pesantissima per la Juvenilia Roseto. Si rammenta che i punti conseguiti nel corso delle varie giornate si sommano per andare a formare la classifica generale.