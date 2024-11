Top Ten Eccellenza: è Andreano il migliore dell’8ª giornata

3 minuti per la lettura

La copertina è tutta della Palmese: vincere un derby ha sempre un sapore speciale e la Top Ten di Eccellenza saluta il primo posto di giornata di Matteo Andreano. A lui vanno i dieci punti che spettano al leader di ogni turno, nel quale si assegnano punteggi a scalare, che poi andranno a sommarsi per formare la classifica generale. La Top Ten di Eccellenza del Quotidiano premia pertanto il difensore scuola Juve e Pisa, fra l’altro un ex della gara, avendo giocato lo scorso anno proprio con la Gioiese. In una gara sentita e combattuta, che lui finisce fra l’altro con la testa fasciata, ci mette anima e cuore. È sempre attento là dietro e poi, in pieno recupero, spende le ultime energie prendendo palla nella propria area e avanzando fino a metà campo, innescando Saffioti. Quest’ultimo segna il gol vittoria e manda in estasi i sostenitori della Palmese. Per Andreano il giusto riconoscimento, considerando anche la duttilità mostrata nel corso di questi mesi, oltre alla grinta e alla personalità.

Nella Top Ten di Eccellenza due conferme alle spalle di Andreano

Il difensore della Palmese è quindi il leader di giornata ma l’ottavo turno per quanto riguarda la Top Ten vede, alle spalle di Andreano, altri due ottimi calciatori. Due elementi in grado di mettersi in mostra in queste giornate e quindi meritevole di una menzione nella classifica che tiene in conto il rendimento. Al secondo posto ecco allora l’esterno greco Andreas Chatzinikolaou, un mancino che mister Caruso impiega a destra ottenendo ottimi risultati. Chiude e riparte senza soste. Proviene dal Settore giovanile dell’Aek di Atene. Va tenuto d’occhio perché può crescere ancora. E poi c’è Thomas Rivadero, della Dgs Praia Tortora, squadra che sta andando alla grande. Scegliere qualcuno dei tirrenici è complicato, perché tutti stanno facendo bene. Noi intanto premiamo Rivadero, non solo per la doppietta con la quale stende l’Isola, ma soprattutto per come sta giocando in questo periodo. Non a caso è alla terza presenza di fila nella Top Ten, dove la scorsa settimana si è piazzato secondo alle spalle di Cordova.

Un giovane fra le conferme

Nella Top Ten di Eccellenza, relativamente all’ottava giornata, dopo aver premiato Andreano, Chatzinikolaou e Rivadero, ecco un altro calciatore della Dgs Praia Tortora. È l’esterno Francesco Grosso, classe 2005, e sprinta che è una bellezza. E quindi a lui vanno sette punti. Alle sue spalle torna Carrozza della Rossanese, esperto difensore e specialista nei calci da fermo. A seguire c’è la solidità di Novello del Castrovillari: dà una grande mano nel reparto arretrato dei rossoneri, bucato solo dal puntuale Fioretti, subito in vetta alla classifica dei bomber. Il centravanti del Soriano è una certezza. Completano la Top Ten: Miceli della Paolana, De Leon della ReggioRavagnese e Condomitti del Cittanova.