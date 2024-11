Promozione A: la Top Ten dell’8ª giornata premia Gaspar

2 minuti per la lettura

È Jordan Gaspar il leader della Top Ten del girone A di Promozione relativamente alla giornata numero otto di campionato. L’esterno d’attacco del Mesoraca continua a segnare con una certa frequenza (è arrivato già a quota 5 nella classifica marcatori) e si mostra abile anche in fase di rifinitura. Trascina lui la squadra crotonese alla vittoria nella gara contro la Juvenilia Roseto. Rendimento quindi elevato e questo è fondamentale per primeggiare nella Top Ten settimanale del Quotidiano, dove viene attribuito un punteggio a scalare ai migliori dieci di giornata. Punti che si sommano a quelli ottenuti in precedenza e che vanno a formare la classifica generale.

Nella Top Ten di Promozione A in evidenza Marchionni e Perez

La graduatoria dei migliori registra una new entry e un ritorno nella Top Ten di Promozione A, giornata numero 8. Alle spalle di Gaspar troviamo infatti Valentin Marchionni, classe 2005, fra i più bravi in questo felice avvio di campionato del Cotronei. Subito dietro c’è Perez, dinamico calciatore del Campora, nuovamente a segno e puntualmente in grado di fare la differenza. Fra l’altro proprio al Campora appartiene il vincitore della Top Ten della settima giornata (il portiere Vjiande).

Difensori che segnano

Per la serie “difensori all’attacco” e quindi in grado di segnare, ecco Umberto Pizzoleo della DB Rossoblù Luzzi, al quarto posto nella Top Ten del girone A di Promozione, in merito all’ottava giornata. Da parte sua un rendimento puntualmente elevato e una nuova presenza nella classifica dei più bravi. Fra l’altro fare gol alla capolista è sempre complicato. Anche Giampiero Bruno dell’Aek Crotone si regala una domenica da goleador ed è nuovamente presente nella Top Ten. Fra Pizzoleo e Bruno troviamo però Amendola e Pellegrino della Plm Morrone: il primo crea (doppietta) e il secondo conserva (ancora in evidenza fra i pali). Quattro punti li prende Orientale del Malvito: il difensore stavolta non segna, ma al solito mette peso e sostanza nella retroguardia dei cosentini. Infine un plauso a Banchio del Cotronei e a Tuoto del V.E. Rende per l’apprezzabile prova offerta.