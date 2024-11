Emanuele Voce torna in vetta alla Top Ten di Promozione B

2 minuti per la lettura

Ha chiuso le porte in faccia alla capolista ed Emanuele Voce si è ampiamente meritato la seconda nomination stagionale in vetta alla Top Ten di Promozione B. Il portiere del Caraffa ha compiuto alcuni interventi di grande rilievo, consentendo alla sua squadra di conquistare un punto che fa soprattutto morale. In una stagione iniziata male, la squadra catanzarese sta provando a rialzarsi e sa che fra i pali può contare sulla bravura di un portiere come Emanuele Voce. A lui vanno i dieci punti del migliore di giornata nella Top Ten dei migliori. Ricordiamo che i punti ottenuti ogni settimana si sommano per andare a formare la classifica generale. Come si diceva è la seconda volta in dieci giornate che l’estremo difensore del Caraffa si ritrova al comando della graduatoria. Era già capitato in occasione del secondo turno di campionato.

Zarich e Morabito alle spalle di Voce nella Top Ten di Promozione B

Detto quindi di Emanuele Voce e ribadita la sua super prestazione in casa del Rosarno, nella Top Ten di Promozione B abbiamo quindi il podio da completare e lo facciamo con Zarich e Morabito. Il primo è arrivato da poco allo Stilomonasterace, ma subito si è fatto apprezzare per dinamismo, quantità e qualità. Cristian Zarich è un calciatore dal rendimento puntualmente elevato e costante e lo ha dimostrato spesso nel corso di queste stagioni. La presenza di Giulio Morabito rappresenta invece un premio per il diretto interessato, principalmente, alla luce delle prestazioni offerte, e per una Pro Pellaro in prepotente ascesa.

Conferme e sorprese

Come sempre ci sono novità nella Top Ten di Promozione B guidata da Emanuele Voce e anche delle conferme. Lazzarini trascina il Val Gallico alla vittoria, mettendo lo zampino nella prima rete e segnando anche la seconda. Esperienza e qualità al servizio di mister Aquilino. Ci prova più volte la Virtus Rosarno, ma non passa, come abbiamo visto. Però le geometrie di Raso restano sempre belle da vedere. Nella Top Ten di Promozione B della decima giornata ecco quindi Nesci del Guardavalle (la specialità è il calcio di punizione vincente) e Filì del Capo Vaticano (alla solita quantità, aggiunge anche la qualità sotto porta). Infine premiamo Santoro Favasuli dell’Africo: è fra i più dinamici della sua squadra, il portiere Iozzi dell’Atletico Maida e il suo collega di reparto Pratticò della Pro Pellaro. In questi ultimi due casi, viene da dire che l’esperienza fra i pali paga sempre.