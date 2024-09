3 minuti per la lettura

È il baluardo difensivo del Caraffa e in occasione della seconda giornata di campionato si è regalato una domenica da protagonista. Emanuele Voce è il leader della Top Ten di Promozione B per quanto riguarda, appunto, la seconda uscita stagionale. Il portiere del Caraffa si mostra attento e sicuro fra i pali e poi neutralizza anche un calcio di rigore.

Poco reclamizzato, ma molto efficace, Emanuele Voce para e dà sicurezza ai compagni. È lui quindi il secondo leader di giornata nella classifica dei migliori. Brillante nelle uscite, come si diceva si mostra superlativo in occasione del primo penalty concesso al Capo Vaticano (come si può notare nel video).

Apprezzabile ed encomiabile anche il gesto compiuto a fine gara: mentre i compagni festeggiavano giustamente il pari ottenuto al settimo minuto di recupero, lui è andato a consolare il portiere avversario, in lacrime per via dell’errore compiuto proprio in extremis.

Promozione B: Alderete in vetta alla Top Ten davanti a Ghergo e Simigliani

Il podio della Top Ten di Promozione B è occupato poi da Carvajal del Val Gallico e da Pasini del Capo Vaticano. Carvajal esalta la squadra reggina e la conduce alla seconda vittoria con una tripletta (due reti su rigore), salendo così a quota 4 nella classifica marcatori.

Pasini mette tanto dinamismo nella mediana del Capo Vaticano: da parte sua tanta quantità e anche una certa qualità. Va vicino al gol, segna su rigore, ma l’azione da applausi è quella che lo vede sfiorare la rete, con quel “tiraggiro” a lato di un soffio.

Ai piedi del podio della Top Ten di Promozione B

In quarta posizione c’è Jeremias Michelli della Virtus Rosarno: è un altro calciatore sprecato in questa categoria. Dopo aver disputato un torneo da protagonista in Eccellenza, si pensava finisse in Serie D. Invece si ritrova in Promozione B dove finisce nella seconda Top Ten del torneo, alla luce della bella prestazione offerta contro l’Africo.

Riscatto immediato invece per l’Atletico Maida e doppietta d’autore per Scalese: lui il suo lo porta sempre a casa in tema di gol fatti, di prestazioni sopra la media e di giocate risolutrici. Una garanzia assoluta.

Esperienza e costanza

La nostra Top Ten di Promozione B premia il rendimento e in queste prime uscite Angulo della Deliese è una certezza: appena gli arriva un pallone lo scaraventa in rete.

Poi è arrivato Cossu a mettere peso ed esperienza nel girone e nella difesa del Caraffa. Le prende tutte lui, o quasi, e contribuisce a portare a casa un punto pesantissimo, in casa del Capo Vaticano, che fa tanto morale.

Bene anche Leonardi dell’Africo: non molte parate, ma tanta sicurezza fra i pali. E mentre Giovinazzo del Melicucco segna ancora e stavolta la rete è utilissima ai fini del risultato finale (e quindi della vittoria), nel Gioiosa Jonica che sbanca il campo del San Nicola Chiaravalle spicca la prova, con tanto di gol finale, del difensore Cavallaro.

Anche lui merita quindi una citazione nella Top Ten di Promozione B, per quanto riguarda la seconda giornata.