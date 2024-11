Top Ten Promozione A: nella 10ªgiornata Petrone al vertice

3 minuti per la lettura

È Francesco Petrone il leader della 10ª giornata nella Top Ten del girone A di Promozione. Il centravanti della PLM Morrone conferma il proprio momento di grande forma e continua a offrire un rendimento elevato. Un aspetto, quest’ultimo, di grande peso nella classifica di rendimento stilata ogni settimana dal Quotidiano del Sud versione web. Petrone segna e fa segnare, si rende pericoloso in ogni incursione offensiva e con Amendola rappresenta davvero un gran bel tandem. L’attaccante cosentino, pertanto, conquista i 10 punti che spettano al migliore di giornata. Ricordiamo che i punti conseguiti ogni settimana si vanno a sommare a quelli ottenuti in precedenza, andando così a formare la graduatoria generale, che verrà resa nota successivamente. Intanto Petrone è il secondo giocatore della PLM Morrone a vincere la Top Ten di giornata per quanto riguarda la Promozione A. Al sesto turno era toccato al portiere Pellegrino.

Tuoto e Caceres dietro Petrone nella Top Ten di Promozione A

Le recenti prestazioni di Giuseppe Tuoto sono di quelli convincenti e anche l’ultima gara è di rilievo e gli vale la seconda piazza nella Top Ten di Promozione A, dietro Petrone. L’attaccante esterno del V.E. Rende pure in questa circostanza è fra i più propositivi della sua squadra e non a caso contribuisce a conquistare una vittoria preziosa. Sul piano del rendimento, Lautaro Valentino Caceres non è da meno. Il centrocampista del Trebisacce non solo mette la firma sulla vittoria dei suoi, ma corre per due e conferma di essere un ottimo acquisto. Per lui otto punti conquistati e seconda nomination consecutiva nella graduatoria dei migliori.

Cassaro, Gaspar e Amendola: un trio niente male

Scorrendo la Top Ten di Promozione A della decima giornata, dopo Petrone, Tuoto e Caceres c’è un terzetto che fa paura. Davide Cassaro, l’intramontabile, si regala anche un gol, che va ad impreziosire una prestazione, l’ennesima, di rilievo. Jordan Gaspar del Mesoraca sta diventando una presenza abituale nella Top Ten. Se continua così, potrà giocarsi le proprie chance di vittoria finale. Quindi c’è un attaccante che sta segnando a raffica, offrendo prestazioni di ottimo spessore. Amendola della PLM Morrone è micidiale ma soprattutto viaggia a livelli elevati sul piano del rendimento, aspetto, lo ribadiamo, fondamentale per far parte di questa Top Ten settimanale. La classifica dei più bravi è quindi completata da Del Popolo del Malvito. Uno come lui lo vorresti sempre in campo per esperienza e affidabilità. Se il Mesoraca ha mantenuto inviolata la propria porta in sette delle dieci gare fin qui disputate, il merito è di tutti. Ma un riconoscimento lo attribuiamo nuovamente a Carlo Tassoni, pilastro difensivo dei crotonesi. Infine un plauso a Tomas Heredia del Campora: macina chilometri e segna anche un gol decisivo, mentre Jara mette sostanza nella difesa dello Scalea, finalmente vincitore in campionato.