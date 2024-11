Top Ten classifica generale: in vetta Rivadero, Amendola e Carvajal

2 minuti per la lettura

Siamo giunti a un terzo del cammino e nella classifica generale della Top Ten di Eccellenza, Promozione A e Promozione B troviamo tante sorprese e diverse conferme. La classifica di rendimento del Quotidiano del Sud premia i migliori dieci ogni settimana, con un punteggio a scalare (da dieci a uno). I punti ottenuti si sommano per andare poi a formare la graduatoria generale in ogni campionato. Nel torneo di Eccellenza è Tomas Rivadero il leader. Per l’esterno della Dgs Praia Tortora sono 29 i punti accumulati finora. A completare il podio Corno della Paolana con 27 punti e Bert, anche lui della Dgs Praia Tortora con 26 punti. Quindi ecco Puntoriere (25), Fioretti (22), Spanò (21), Sapone (19), Carrozza e Riconosciuto (18) e Palermo (17).

Amendola della Morrone davanti a Pizzoleo nel girone A di Promozione

Nel torneo di Promozione girone A è Andrea Amendola al comando della classifica generale della Top Ten. Per lui sono 24 i punti conquistati, davanti a Pizzoleo (23 punti) della DB Rossoblù Luzzi e Bruno dell’Aek Crotone (21). A seguire Furiato, Percia Montani e Tassoni con 20 punti, Gaspar con 19, Granata e Perez con 18 e Cassaro con 17.

Promozione B: la Top Ten della classifica generale premia Carvajal

Un poker di attaccanti primeggia nel girone B di Promozione, dove al comando della classifica generale della Top Ten c’è Carvajal del Val Gallico con 28 punti. Dietro di lui con 26 ecco Angulo della Deliese e con 23 sapone della Pro Pellaro e con 22 Simigliani del Bianco. Poi abbiamo Raso con 21 della Virtus Rosarno e Voce del Caraffa con 20. Quest’ultimo è stato il leader di giornata nel recente turno di campionato.

LEGGI ANCHE: Emanuele Voce torna in vetta alla Top Ten di Promozione B