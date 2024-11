Promozione A: nella Top Ten spicca Cortaberria il para rigori

2 minuti per la lettura

Ne ha parato un altro: Vasco Cortaberria si conferma difficile da superare dal dischetto e questa settimana è lui in cima alla Top Ten nel girone A di Promozione. Il portiere uruguaiano, classe 1990, alla seconda stagione con l’Amantea, ha parato un calcio di rigore con un intervento spettacolare. Rimane davvero difficile da superare dagli undici metri e non a caso quella contro la Soccer Montalto è la quinta prodezza compiuta in maglia blucerchiata (su 14 rigori che ha dovuto affrontare). Una media altissima per Cortaberria, leader settimanale della Top Ten per quanto riguarda la Promozione A. Una classifica che tiene in considerazione il rendimento e nella quale ogni settimana viene attribuito un punteggio a scalare ai migliori dieci di giornata. I punti accumulati si sommano e vanno a formare la classifica generale. Cortaberria, protagonista nella passata edizione del torneo per le prodezze fra i pali (e non solo dagli undici metri) è alla seconda nomination stagionale. E succede a Petrone, leader nella scorsa settimana.

Due difensori dietro Cortaberria nella Top Ten di Promozione A

Se Vasco Cortaberria è il leader settimanale della Top Ten di Promozione, girone A, di rilievo è anche la prova di due difensori. Questo a dimostrazione del fatto che la classifica premia chiunque. E allora ecco Mascaro della DB Rossoblù Luzzi, componente del miglior reparto arretrato del torneo e all’ennesimo torneo di vertice della carriera. Era e rimane una garanzia. Quindi, nel Malvito che piazza tre punti pesanti per la salvezza, spicca ancora una volta la solidità difensiva di Ivan Orientale. Un difensore di quelli veramente difficili da superare.

New entry e conferme

La Top Ten settimanale del girone A, guidata da Cortaberria, saluta inoltre la presenza di novità e conferme. Il terzino Nico Banchio del Cotronei è un difensore abile e affidabile. A prescindere dal gol con il quale i giallorossi sbancano il campo della Morrone, lui si fa ancora una volta apprezzare sotto molteplici aspetti. Nello Scalea che prosegue la risalita in classifica, la novità è rappresentata dal giovane Chiappetta: classe 2007, offre un’altra prestazione di rilievo. A seguire troviamo la solidità di Sbrissa nella difesa del Trebisacce e quella di Scalise nella retroguardia del Sersale. Due elementi di completa affidabilità. In campo si avverte la loro esperienza e anche la evidente bravura. Doverosa una menzione per Michele Salerno del Mesoraca. Rispetta le consegne del tecnico e cresce di partita in partita. Un elemento affidabile e da seguire. Infine ecco Lonetti del Cotronei e Olivieri della Juvenilia Roseto: per entrambi una nuova prova di rilievo.