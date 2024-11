Promozione B Top Ten: l’11ª giornata nel segno di Gliozzi

3 minuti per la lettura

Va in gol da quattro giornate di fila e con un rendimento simile è di Matteo Gliozzi il primato settimanale nella Top Ten del girone B di Promozione. L’attaccante della Bovalinese ha segnato ancora e la sua rimane una prima fase di stagione di un certo livello. Si è assunto tranquillamente il peso dell’attacco della squadra di mister Frascà e colpisce alla prima occasione utile. La Bovalinese sta segnando con frequenza (11 reti in 360 minuti) segno che i meccanismi offensivi provati e riprovati in allenamento funzionano anche in partita. E poi c’è, appunto, Gliozzi che scaraventa in rete i palloni che gli arrivano. Siamo già a quota 6 ma, cosa che più conta, come si diceva, sono quattro gare di fila che va in gol. Nella leadership della Top Ten settimanale del girone B di Promozione, Gliozzi succede a Voce del Caraffa, vincitore nella scorsa giornata.

Bigongiari e Alvarez alle spalle di Gliozzi nella Top Ten di Promozione B

Il podio della Top Ten nell’undicesima giornata del girone B di Promozione è completato da due calciatori stranieri. Il primo è Manuel Bigongiari, eclettico e dinamico calciatore del San Nicola Chiaravalle, fra le protagoniste del campionato. Il tecnico Domenico Sisi ancora una volta sta facendo ottime cose e in tal senso è aiutato anche da uno come Bigongiari. Quindi c’è Alvarez della Virtus Rosarno, all’ennesima nomination nella Top Ten. Va a segno, ma soprattutto, palla al piede, conferma di essere quel super calciatore ammirato la scorsa stagione al Soriano.

Bargas e Sapone insistono

Nella Top Ten del girone B di Promozione al cui vertice troviamo, per l’11ª giornata Gliozzi della Bovalinese, spunta quindi un altro bomber. Hugo Bargas ne fa tre e propone la propria candidatura per primeggiare sia nella classifica dei goleador, sia nella classifica del Quotidiano del Sud, che tiene in considerazione il rendimento. A seguire troviamo Carlo Alberto Mercatante del Capo Vaticano. Stavolta, dopo il consueto lavoro sporco per i compagni, alla innata generosità aggiunge la concretezza sotto porta. E quindi entra a far parte della nostra Top Ten. Un calciatore al solito prezioso, proprio per quello che fa per la squadra. Spazio quindi al giovane Daniel Zangari del Caraffa. Classe 2005, segna un gol pesante in casa della Deliese, ma conferma quel che di buono si dice sulle sue capacità. Ecco poi il solito Sapone della Pro Pellaro. Pure in questo caso la costanza di rendimento fa la differenza. È in uno stato di grazia eccezionale, anche se è da aggiungere che tutta la squadra di Verbaro vola alla grande. Completano la Top Ten il solido Audino del Gioiosa Jonica e il dinamico Filì del Capo Vaticano (poco reclamizzato, ma molto efficace). Infine un punto per Belluzzi dello Stilomonasterace. Sta giocando bene e se continua così molto presto lo vedremo in alto, con un punteggio migliore.