Top Ten Eccellenza: è di Mercuri la leadership settimanale

2 minuti per la lettura

È la volta di Antonio Mercuri, al comando della Top Ten della settimana in Eccellenza. La giornata numero 11 premia il portiere dell’Isola Capo Rizzuto, squadra che ha la terza migliore difesa del torneo e che non subisce reti da tre turni. Fra i pali c’è appunto Antonio Mercuri, uno al quale è sempre difficile fare gol. Grande sicurezza al solito, ogni tanto piazza pure qualche parata spettacolare. E allora è dell’estremo difensore lametino, in forza alla compagine crotonese, il primo posto della Top Ten di Eccellenza, classifica che premia il rendimento. Ogni settimana viene assegnato un punteggio a scalare ai migliori dieci della giornata e i punti acquisiti vanno poi a sommarsi ai precedenti, per formare la classifica generale. La scorsa settimana era stato Padin il leader della graduatoria.

Il mediano e il difensore dietro Mercuri nella Top Ten di Eccellenza

La Top Ten numero 11 è quindi comandata da Mercuri, ma subito dietro di lui il torneo di Eccellenza saluta altri due protagonisti. Piazza d’onore per Facundo Cabrera del Soriano. Il mediano argentino corre tanto, ma proprio tanto. Mai si ferma nella gara di Paola, dove regala una prova di grande, grandissima sostanza. E poi c’è Consalvo Cordova, difensore che segna come un bomber. Già cinque reti per lui, anche grazie a qualche rigore, ma cambia poco. La ReggioRavagnese ha un capitano di valore in fase difensiva e di rilievo quando si tratta di colpire.

I bomber e le novità

Sul piano del rendimento, non si può che premiare, stavolta, in casa Rossanese la costanza di Giacomo Bongiorno, in quarta posizione nella Top Ten di Eccellenza, dietro Mercuri, Cabrera e Cordova. Segna da quattro giornate di fila, bomber Bongiorno, e la Rossanese vola che è una bellezza. Nel successo esterno del Soriano, invece, c’è la firma di Fioretti: altro gol pesantissimo che gli vale l’inevitabile presenza nella graduatoria dei migliori. A lui vanno sei punti, uno in più di Novello del Castrovillari, difensore di personalità e di grande efficacia, nonché elemento molto duttile. Troviamo quindi nella Top Ten di Eccellenza Florez della Gioiese (altro gol pesante) e Scalon della Vigor Lamezia (non solo una rete nel big match, ma al solito una valida presenza nel reparto arretrato, non a caso il migliore del torneo). A concludere Cuzzilla del Cittanova (a Rende due reti e un’altra partita apprezzabile per quantità e qualità) e Gonzalez della Dgs Praia Tortora, giovane difensore, fra le più belle sorprese del torneo.