È diventato subito il “Re leone” del Soriano e, questa settimana, Alessandro Dascoli è anche il leader della Top Ten di Eccellenza. La classifica che tiene in considerazione il rendimento, questa volta premia il difensore della squadra vibonese. Un acquisto azzeccato, un rinforzo adeguato, arrivato per mettere peso, esperienza e sostanza nella retroguardia del Soriano. Per la formazione di Giovinazzo ecco una settimana perfetta: 3 gare e altrettante vittorie, fra campionato e coppa, con nessuna rete subita. E questo anche grazie alla presenza di Alessandro Dascoli, al quale vanno così i 10 punti che spettano al migliore di giornata. I punti accumulati si sommano per andare a formare la classifica generale, della quale parleremo più avanti.

Top Ten: dietro Dascoli l’Eccellenza premia ancora Mercuri

Si diceva di Alessandro Dascoli e del suo primato settimanale nella Top Ten di Eccellenza. La presenza di un difensore testimonia, ancora di più, il fatto che chiunque può vincere la classifica di rendimento, anche se, come vedremo, al comando della graduatoria generale ci sono due calciatori votati all’offensiva. La conferma però arriva dalla seconda posizione di Antonio Mercuri: l’Isola Capo Rizzuto arriva al quarto match di fila senza subire reti. Fra l’altro i crotonesi di Gregorace sfiorano anche il colpo a Rossano. Indubbiamente i meriti sono di tutta la squadra ma è doveroso insistere nel premiare un portiere veramente difficile da superare. Con Mercuri sono anni che si va costantemente sul sicuro. In ogni piazza lascia sempre il segno. Stavolta arriva secondo nella Top Ten di Eccellenza dietro Dascoli, ma la scorsa settimana era stato lui a trionfare.

Arrivano i goleador

Nella Top Ten di Eccellenza guidata da Dascoli trova quindi spazio sul podio Diego Surace del Castrovillari. Lo avevamo lasciato ai 22 gol di Capo Vaticano in Promozione e lo ritroviamo finalmente a segno in rossonero. Il tutto in una fase non facile, perché a Castrovillari sono ormai noti i problemi societari e rischia di saltare tutto. La presenza di Baldeh della ReggioRavagnese in quarta posizione non è casuale. Il centravanti dei reggini piazza un gol pesante e offre una prova di un certo spessore nel match contro la Paolana. Quindi ecco Rivadero della Dgs Praia Tortora e Fioretti del Soriano. La continuità è fondamentale per primeggiare nella Top Ten e difatti qui parliamo di calciatori che stanno segnando con una certa regolarità. Ma guai a fermarsi! Completano la graduatoria dei più bravi il cursore Mazzotta della Paolana: al solito quantità e qualità. Dopo di lui spazio a Guerrisi della Gioiese (altra prova interessante), Ortiz del Castrovillari (dinamico e puntuale come sempre) e Carrozza della Rossanese (è il leader di una squadra che sta fra le grandi, meritatamente).

La classifica generale: Rivadero e Fioretti tentano la fuga

Nella Top Ten di Eccellenza, dopo 12 giornate, è sempre Rivadero della Dgs Praia Tortora il leader con 35 punti accumulati finora. Per lui è una fase veramente brillante, sotto tutti i punti di vista. A quota 35 insegue Fioretti del Soriano: è lui il re dei bomber del campionato e sta segnando con regolare frequenza. Entrambi tentano la fuga, lasciandosi alle spalle, quota 27, Corno della Paolana. A 26 ecco Bert della Dgs Praia Tortora. Nella classifica generale, fra i migliori dieci del torneo di Eccellenza, ci sono quindi Puntoriere, Spanò, Carrozza, Mercuri, Sapone e Cordova.