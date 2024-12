Promozione A: Wallingre guida la 12ª Top Ten

2 minuti per la lettura

Armando Adrian Wallingre è il leader della 12ª Top Ten di Promozione A. Un premio che arriva in una fase in cui il Cotronei sta confermando di essere la squadra rivelazione del campionato. Cotronellari in zona play off e in grado di giocarsela alla pari ovunque e con chiunque. Per quanto riguarda Wallingre, l’ex difensore dell’Atletico Maida si dimostra abile e affidabile. Una presenza di sostanza nel reparto arretrato del Cotronei. Classe 1998, undici presenze finora e una serie di prestazioni puntualmente all’altezza della situazione. Nella classifica settimanale dei migliori, Wallingre succede a Cortaberria, vincitore la scorsa settimana.

Caliò e Politano alle spalle di Wallingre nella Top Ten di Promozione A

Dato merito a Wallingre, leader settimanale della Top Ten, nel girone A spicca ancora la prova di Marco Caliò. Il gol siglato alla Morrone merita di essere visto e rivisto, ma al di là della marcatura, sono le prestazioni che convincono. Il rendimento di Caliò, insomma, è puntualmente elevato e quindi merita un posto di rilievo nella Top Ten settimanale. Alle sue spalle ecco Politano dell’Amantea. La squadra blucerchiata, rivitalizzata dalla cura Pirillo, si gode anche le belle performance di un calciatore in grado di fare la differenza. Scorrendo la classifica dei migliori della settimana, largo al difensore D’Acri della DB Rossoblù Luzzi: si lascia alle spalle un fastidioso infortunio e sforna una prova da applausi. Bene anche De Arriba del Cassano, subito vincitore con Burgo in panchina. Quindi c’è la conferma di Furiato del Trebisacce, nella Top Ten assieme a Caceres, compagno di squadra. Fra i più bravi anche Simone Caruso dell’Altomonte, tornato decisivo, Colosimo del Mesoraca, fra l’altro puntuale goleador, e Marchionni del Cotronei, altro calciatore di grande resa.

Top Ten: la classifica generale è guidata da Furiato

Cambio della guardia al comando della Top Ten del girone A di Promozione nella giornata in cui vince Wallingre. È Luigi Furiato il nuovo leader con 25 punti accumulati nel corso delle varie giornate. Il talentuoso calciatore del Trebisacce precede Amendola della Plm Morrone, fermo a 24, e Pizzoleo della DB Rossoblù Luzzi, anch’egli ex leader, con 23 punti. A seguire troviamo Bruno dell’Aek Crotone con 21 punti e poi Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi e Tassoni del Mesoraca con 20. Gaspar (Mesoraca) e Orientale (Malvito) a 19 vengono raggiunti proprio da Wallingre del Cotronei. Il centrale difensivo argentino si trova pertanto al 9° posto nella Top Ten generale chiusa da Caliò del Sersale, salito a quota 18 punti.