Promozione B: Domenico Columbro para rigori in vetta alla Top Ten

Stavolta non si può fare a meno di eleggere a leader della Top Ten settimanale della Promozione B il portiere Domenico Columbro del Gioiosa Jonica. Classe 2004, la passata stagione alla Vigor, sta mostrando il proprio valore anche nel torneo inferiore, dove si sta rivelando uno specialista nei tiri dal dischetto. Dopo aver fermato Mosquera dello Stilomonasterace e Bruzzaniti dell’Africo, si ripete con Tello della Deliese, evitando anche stavolta la capitolazione alla sua squadra. Un’altra gran bella soddisfazione per un giovane estremo difensore capace di regalare tante emozioni alla propria tifoseria e a un Gioiosa sempre capolista. Domenica l’atteso big match con la Virtus Rosarno, ma intanto questa è sicuramente la settimana di Domenico Columbro, al terzo rigore parato. Nella classifica dei più bravi conquista così i 10 punti che spettano al migliore di giornata e che la scorsa settimana erano andati a Guerrisi della Virtus Rosarno.

Promozione B: Falduto e Iudicelli alle spalle di Columbro nella Top Ten

Domenico Columbro è quindi il leader della Top Ten di Promozione B per quanto riguarda la 13ª giornata e precede un altro estremo difensore. Vincenzo Falduto, melitese doc, salva la sua squadra e conserva i preziosi tre punti conquistati dal Melito. Una bella soddisfazione per il diretto interessato, fra i pochi calabresi in una squadra di stranieri, e per mister Cormaci, le cui qualità trovano conferma anno dopo anno. Melito squadra imprevedibile e difficile da affrontare, in grado di giocarsela alla pari ovunque e con chiunque e non a caso anche in semifinale di coppa. Alle spalle dell’ottimo Falduto ecco Pierluigi Iudicelli, il quale alle solite geometrie disegnate dentro al campo aggiunge anche un gesto acrobatico di notevole spessore. Grazie a quel gol in rovesciata, l’Atletico Maida, in dieci per quasi tutta la gara, conquista tre punti pesantissimi.

Bomber e difensori

Nella Top Ten dei migliori del girone B di Promozione guidata, nella tredicesima giornata, da Columbro, trovano spazio bomber e difensori. Fra i primi annoveriamo Giancarlo Simigliani, il quale per una domenica “ruba” la scena al fratello e si regala una tripletta da urlo nella gara vinta dal Bianco contro la Virtus Rosarno. Non potevano mancare Carvajal del Val Gallico e Sapone della Pro Pellaro. Segnano con una certa continuità e quindi rendimento sempre elevato, aspetto che conta moltissimo nella Top Ten. Questa settimana poi premiano due difensori puntualmente fra i migliori: Marulla del Gioiosa e Spanò della Deliese. Un centrale esperto da un lato e un giovane dall’altro. Efficaci entrambi: poche parole e molti fatti. C’è quindi spazio per De Marco della Pro Pellaro: il suo lo porta puntualmente a casa. Sempre ligio al dovere. Infine Cotroneo del Bianco: gli anni passano, ma fra i pali fa sempre la differenza.