Eccellenza: nella Top Ten Scoppetta precede Mercuri

Continuano a salire e a far bene: Salvatore Scoppetta e Antonio Mercuri sono i protagonisti della Top Ten di Eccellenza. Il difensore della ReggioRavagnese, gladiatorio e puntuale negli interventi conquista nuovamente il primato di giornata. A lui vanno i dieci punti che spettano al migliore della Top Ten. Punti che poi si sommano per andare a formare, come vedremo, la classifica generale. Per Scoppetta un’altra prova superlativa nel cuore della retroguardia reggina. La squadra di Misiti con uno del suo valore va sul sicuro e ben si completa con il capitano Cordova, anch’egli già leader di giornata in passato. In questa Top Ten della 13ª giornata Scoppetta precede Mercuri, portiere dell’Isola Capo Rizzuto, arrivato a 452 minuti di imbattibilità. Non deve compiere chissà quali grandi interventi nella gara vinta contro l’Ardore, ma il fatto di essere arrivato a cinque gare di imbattibilità è un merito che gli va ascritto e che va premiato. Meriti che, ovviamente, vanno equamente divisi con tutti i compagni e con mister Gregorace, uno che sa il fatto suo. Avere ragione di questa Isola Cr è complicato per tutti. E Mercuri fra l’altro è alla terza nomination consecutiva nella Top Ten dell’Eccellenza.

Gonzalez difensore goleador nella Top Ten di Eccellenza alle spalle di Scoppetta e Mercuri

Scoppetta è quindi il leader della Top Ten di Eccellenza per quanto riguarda la 13ª giornata davanti a Mercuri. Anche quest’anno entrambi in bella evidenza. Il podio è invece completato da Gonzalez del Brancaleone, il quale trova il modo di riscattarsi con una bella doppietta. Un vero e proprio difensore goleador, avendo raggiunto già quota 5 nella classifica marcatori. Con il quinto gol nelle ultime sei giornate, Bongiorno conferma il proprio rendimento elevato, componente questa che è fondamentale per far parte della Top Ten. L’Isola che incassa pochi gol è anche il volto felice del brasiliano Kerve. Stavolta non solo chiude ogni varco, ma si spinge in attacco e gonfia la rete. Romano del Bocale, invece, non segna, però è sempre fra i migliori in campo. Quando parte in velocità è difficile prenderlo. Gioca in una squadra che è in difficoltà e che non è molto fortunata con le direzioni arbitrali. Ma al di là di tutto, le sue sono sempre prove rilevanti. A seguire ritroviamo Bert della Dgs Praia Tortora: là nel mezzo il suo lo porta puntualmente a casa. Quindi un plauso e una menzione per Carballo, anche lui della Dgs, Gigliotti del Rende e Miceli della Paolana.

Nella classifica generale Rivadero davanti a Fioretti

Salvatore Scoppetta vince la Top Ten settimanale di Eccellenza e sale anche nella classifica generale. Qui al comando c’è sempre Rivadero della Dgs Praia Tortora con 35 punti davanti a Fioretti del Soriano fermo a 33. Sul terzo gradino del podio c’è un altro giocatore della Dgs, Alan Bert con 30. Al 4° posto ecco il balzo di Antonio Mercuri dell’Isola Cr con 28 punti. Scoppetta agguanta Corno a quota 27. A seguire Puntoriere, Bongiorno, Spanò e la new entry Romano.