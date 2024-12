Promozione A: Boiero al comando della Top Ten nella 13ª giornata

2 minuti per la lettura

Nello scontro diretto del girone A di Promozione, la DB Rossoblù impatta con il Trebisacce e registra le prodezze di Juan Martin Boiero, leader settimanale della Top Ten. L’estremo difensore argentino, classe 1995, regala un paio di interventi niente male, giusto per confermare la propria abilità fra i pali, emersa la passata stagione con il Campora. Nulla da fare per il Trebisacce, in una gara condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco. Per Boiero una gara da incorniciare: da parte sua sempre una grande sicurezza, stavolta garantita con parate strappa applausi.

Jara e Tomasi nella Top Ten di Promozione A completano il podio dietro Boiero

Ci sono due quindi due difensori nella Top Ten della 13ª giornata del girone A alle spalle di Boiero. Lo Scalea con Germano ha cambiato passo, ma fra i tanti, una grossa mano di aiuto arriva dal difensore Franco David Jara. Una presenza consistente nel cuore della difesa biancostellata. Nove punti in quattro gare per lo Scalea targato Germano. Quindi in terza posizione c’è Diego Tomasi, del Malvito, fra i riconfermati dopo la bella promozione della passata stagione. Con una doppietta stende il Sersale e si regala una giornata da protagonista. Ex di Nuorese, Rende e Castrovillari, alza il livello delle prestazioni e consente al Malvito di ottenere il quarto risultato utile consecutivo.

Banchio, Colosimo e gli altri

Nella Top Ten di Promozione A guidata da Boiero, la giornata numero 13 registra la nuova presenza del difensore Banchio del Cotronei. Altra prova convincente la sua e 7 punti conquistati che si vanno a sommare ai precedenti. Ricordiamo che i punti conseguiti ogni settimana si sommano e vanno a formare la classifica generale. A seguire troviamo il centravanti Colosimo del Mesoraca, Riga dell’Altomonte, Basile del Mesoraca, De Arriba del Cassano Sybaris, Lamberti del Trebisacce e Ceesay del Malvito. La scorsa settimana, infine, era stato Wallingre del Cotronei il leader della settimana.

Furiato leader della Top Ten generale

Se la classifica settimanale è guidata da Boiero, nella Top Ten generale del girone A di Promozione resta Furiato del Trebisacce il leader con 25 punti. Rispetto alla scorsa settimana cambia poco nella graduatoria dei primi dieci. La novità è rappresentata dall’inserimento di Banchio del Cotronei, che agguanta il gruppo in 7ª posizione con 19 punti. Ma come si potrà notare dalla tabella, pochi punti separano i migliori dieci del campionato.