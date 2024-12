Top Ten Eccellenza: Marco Riconosciuto leader della 14ª giornata

3 minuti per la lettura

Nel segno di Marco Riconosciuto: l’ultima Top Ten di Eccellenza del 2024 premia il duttile centrocampista della Rossanese. La tripletta rifilata al Rende è la classica ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione vissuta da assoluto protagonista. I suoi micidiali inserimenti hanno castigato e messo in difficoltà gli avversari dei bizantini. Classe 2002, Marco Riconosciuto si è rivelato un acquisto azzeccato, dando ragione a coloro che hanno creduto in lui. Meriti anche di mister Aloisi, il quale lo mette in condizione di colpire. Ma alla base di tutto c’è la crescita evidente di un calciatore che sta facendo la differenza. Con i 10 punti che spettano al leader di giornata, Marco Riconosciuto fa un bel salto nella classifica generale, come vedremo a breve. Intanto ribadiamo che la graduatoria dei migliori tiene in considerazione il rendimento più che il singolo exploit settimanale. Riconosciuto, nella Top Ten di Eccellenza, succede a Scoppetta della ReggioRavagnese, leader della passata settimana.

Florez e Maitini protagonisti in Eccellenza e nella Top Ten guidata da Riconosciuto

E allora Marco Riconosciuto è il leader della 14ª giornata di Eccellenza per ciò che riguarda la Top Ten, ma alle sue spalle ci sono altri due protagonisti del torneo. Florez è il solito trascinatore della Gioiese e Maitini dà sempre un grande contribuito al gioco della Dgs Praia Tortora. Decisamente due calciatori che potrebbero far comodo a diverse squadre di categoria superiore. Quindi abbiamo la conferma di Romano del Bocale. A Castrovillari ne fa tre contro una squadra in difficoltà, ma qui viene premiato soprattutto per il rendimento, che continua a essere costante, tanto da agguantare Fioretti al primo posto nella classifica dei bomber. Bene anche Sposato della Paolana e Malich dell’Isola Capo Rizzuto: entrambi offrono una prova di spessore, in linea con le precedenti. Non è una novità la presenza di Tomas Rivadero della Dgs Praia Tortora: non a caso stiamo parlando, come vedremo, del leader della classifica generale. A chiudere vanno a punti Iannì della Vigor Lamezia, Tuscano del Brancaleone e Nucera dell’Ardore.

Classifica generale: Rivadero prova la fuga

I dieci punti conseguiti da Marco Riconosciuto nella 14ª giornata di Eccellenza, valgono al centrocampista della Rossanese il salto nella Top Ten generale. Andando con ordine, al comando rimane Tomas Rivadero, della Dgs Praia Tortora. Per lui 39 punti e un tentativo di allungo su Fioretti del Soriano, fermo a 33, davanti a Bert della Dgs Praia Tortora, il quale mantiene la terza posizione e chiude il podio con 30 punti. Nella classifica generale quarta posizione con lo stesso punteggio (28) per Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto e, come si diceva, per Riconosciuto della Rossanese. Un gradino più sotto troviamo Corno della Paolana e Scoppetta della ReggioRavagnese con 27 punti. A seguire ecco Romano del Bocale con 26 punti, Puntoriere della ReggioRavagnese con 25 e Bongiorno a chiudere la Top Ten generale di Eccellenza con 22 punti.