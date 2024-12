Top Ten: in Promozione A sprinta il giovane Nicolas Chiappetta

2 minuti per la lettura

È Nicolas Chiappetta il leader della Top Ten della 14ª giornata per quanto riguarda il girone A di Promozione. Classe 2007, proveniente dalla Scuola calcio Lupi Marcellina, in pochi mesi ha mostrato il proprio talento e di avere ancora ampi margini di crescita. Al suo attivo 3 reti e poi non ha saltato nessuna delle 14 gare fin qui disputate. Un vero e proprio gioiellino, dal rendimento in continua ascesa, aspetto questo fondamentale per far parte della Top Ten del Quotidiano. A Chiappetta vanno pertanto i 10 punti che spettano al leader di giornata, primato che la scorsa settimana era andato al portiere della DB Rossoblù Luzzi.

Curatelo e Caruso nella Top Ten di Promozione A alle spalle di Chiappetta

La seconda posizione della Top Ten di Promozione A, dietro Nicolas Chiappetta, è occupata da Francesco Curatelo, dinamico esterno difensivo del Trebisacce, classe 1998. Il calciatore di Schiavonea conferma la propria duttilità e conquista i 9 punti che spettano al secondo della Top Ten. Quindi ecco il puntuale Simone Caruso dell’Altomonte: doppietta pesante (la seconda consecutiva in trasferta) e la conferma di essere uno dei bomber più puntuali del girone. A punti vanno anche Leto dell’Aek Crotone e Colosimo del Mesoraca, mentre torna a far parte della Top Ten Percia Montani della DB Rossoblù Luzzi. Una nota di merito quindi per il dinamico Perez del Campora, per il totem difensivo Pizzoleo della DB Rossoblù Luzzi, per Furiato del Trebisacce e per Mazzei della Plm Morrone.

Furiato precede Pizzoleo di un punto nella classifica generale

Nella giornata in cui Chiappetta è il leader della Top Ten di Promozione A per quanto riguarda la 14ª giornata, diamo uno sguardo alla classifica generale. Al comando c’è Furiato del Trebisacce con 27 punti, davanti al tandem della DB Rossoblù Luzzi formato da Pizzoleo (26 punti) e Percia Montani (25). Seguono Amendola della Plm Morrone con 24 e lo scalpitante Colosimo del Mesoraca con 23. Quindi ecco a pari merito Caruso dell’Altomonte e Perez del Campora con 22. A chiudere la Top Ten, ma vicinissimi al vertice, Bruno dell’Aek Crotone con 21, Tassoni del Mesoraca con 20 e Banchio del Cotronei con 19. Tutti e tre sono difensori, a dimostrazione ulteriore del fatto che chiunque può lottare per il vertice.