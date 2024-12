Shota Tavdigiridze leader della Top Ten numero 14 di Promozione B

2 minuti per la lettura

L’ultima Top Ten dell’anno nel girone B di Promozione registra la prima posizione di Shota Tavdigiridze. Il fantasista georgiano del Val Gallico si regala un’altra perla d’autore ma, soprattutto, continua a offrire prestazioni di un certo livello. E visto che la costanza di rendimento è alla base della Top Ten del Quotidiano, questa settimana tocca a lui conquistare i 10 punti che vanno al migliore. Alle sue spalle nuova nomination per il portiere Columbro del Gioiosa Jonica, leader della scorsa settimana. Il portiere biancorosso nel big match con la Virtus Rosarno mostra la consueta attenzione e continua la scalata verso l’alto.

Bomber e new entry nella Top Ten di Promozione B dietro Tavdigiridze

La giornata numero 14, pertanto, va in archivio con Tavdigiridze in vetta alla Top Ten di Promozione B e Columbro in seconda posizione. A completare il podio c’è Buades Arzola dell’Africo, un centravanti che ha iniziato a segnare con una certa frequenza. E già che ci siamo, ecco Barolo del San Nicola Chiaravalle: una rete pesante e la quarta posizione in graduatoria. Quindi ecco due portieri, dal rendimento puntualmente elevato. Parliamo di Francesco Stillitano della Virtus Rosarno e di Salvatore Piccolo del Capo Vaticano: con entrambi si va sempre sul sicuro. Completano la Top Ten le new entry rappresentate da Martinez del Melito, Jessiman dello Stilomonasterace e Kebe della Deliese, mentre per Bellia è la seconda nomination stagionale.

Carvajal, Piccolo e Sapone: ecco il podio della classifica generale

La vittoria nella Top Ten settimanale della Promozione B (14ª giornata) vale a Tavdgiridze il salto nella graduatoria generale, dove occupa il decimo posto con 20 punti. Stesso risultato per Alvarez della Virtus Rosarno. A salire Gliozzi della Bovalinese con 21 e Simigliani del Bianco con 22. Angulo, al rientro dopo un infortunio, resta fermo a 26, alle spalle di Raso della Virtus Rosarno, il quale con 28 punti completa un trenino che vede tutti in fila, distanziati di una sola lunghezza. A 29 c’è Bargas del Gioiosa Jonica. Quindi ecco il podio: Sapone della Pro Pellaro con 30, Piccolo del Capo Vaticano con 31 e Carvajal della Val Gallico con 32.