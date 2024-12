Dilettanti: Simone Fioretti si conferma un bomber micidiale

1 minuto per la lettura

Alla ripresa del campionato la Vigor Lamezia potrà schierare in campo un bomber micidiale del calibro di Simone Fioretti. Il suo acquisto ha fatto parecchio rumore e conferma ancora di più le intenzioni della squadra biancoverde, da poco affidata al tecnico Rosario Salerno. In maglia lametina ecco il centravanti più prolifico degli ultimi tre anni, puntualmente protagonista anche nel 2024 che sta per lasciarci. Considerando tutte le competizioni ufficiali, quindi anche la coppa, Simone Fioretti continua a segnare a raffica. Nell’anno solare che sta per lasciarci, di gol ne ha siglati 22, tutti con la maglia del Soriano: 18 nel torneo di Eccellenza e 4 in coppa. Nel 2023 invece erano stati addirittura 31, sempre fra campionato e coppa, con le maglie della Reggiomediterranea prima e del Soriano poi. Quindi ci sono altri 22 gol siglati nell’anno solare 2022, stavolta partendo con la squadra siciliana della Nebros per approdare, a dicembre, alla Reggiomediterranea.

Una media gol di rilievo per il bomber Simone Fioretti, puntualmente micidiale

Considerando gli ultimi 3 anni, pertanto, per il nuovo bomber della Vigor ecco un totale di 75 reti. Un centravanti, appunto, micidiale Simone Fioretti, capace di viaggiare ad una media di 25 reti ogni anno, nel periodo preso in esame, fra Eccellenza e coppa. La tifoseria biancoverde si attende che ripeta, o magari migliori queste cifre, per conquistare il salto in Serie D. Che 2025 sarà per il bomber Fioretti? Fra l’altro nell’anno che sta per lasciarci, fra i Dilettanti di Calabria, assieme a Caruso e Arzola è stato il goleador più prolifico.

