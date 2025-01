Promozione B: Stillitano leader della 15ª Top Ten

2 minuti per la lettura

È Francesco Stillitano il leader della Top Ten di Promozione B nella 15ª giornata. Il portiere della Virtus Rosarno, fra l’altro il meno battuto del campionato, conquista i 10 punti che spettano al migliore di ogni giornata. Una classifica parziale con punteggi a scalare che poi vanno a formare la graduatoria generale. Nel big match contro il Val Gallico solita sicurezza fra i pali e anche un intervento straordinario grazie al quale la capolista conquista altri tre punti pesantissimi. Per Stillitano la conferma di essere un portiere di grande valore. Nella Top Ten della 15ª giornata precede Papaleo dello Stilomonasterace e Iudicelli dell’Atletico Maida: due elementi di sicura affidabilità e dal rendimento puntualmente elevato. Un aspetto, quest’ultimo, che riguarda anche Alvarez della Virtus Rosarno. Non solo gol, ma anche giocate con le quali fare la differenza. A seguire ecco il difensore Kebe della Deliese, Bruno Criaco dell’Africo, Ghergo dello Stilomonasterace, Pasini del Capo Vaticano, Passarelli del Guardavalle e Martinez del Melito.

Classifica generale: la grande ammucchiata

Stillitano, come abbiamo visto, è il leader della 15ª Top Ten di Promozione B. Nella classifica generale c’è sempre Carvajal del Val Gallico al comando, ma gli altri sono tutti in fila e quindi regna grande incertezza. A -1 dalla vetta c’è il portiere Salvatore Piccolo del Capo Vaticano e un punto dietro ecco Fabio Sapone della Pro Pellaro. Quindi ancora un punto e a quota 29 c’è Bargas del Gioiosa Jonica, seguito da Raso della Virtus Rosarno. La new entry nella classifica generale della Top Ten è rappresentata da Alvarez della Virtus Rosarno con 27 punti. Seguono Angulo della Deliese con 26, Criaco B. dell’Africo con 25, Ghergo dello Stilomonasterace con 23 e Luis Simigliani del Bianco fermo a quota 22.