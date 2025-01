Eccellenza: la Top Ten della 15ª giornata incorona Mercuri

2 minuti per la lettura

Il momento d’oro di Antonio Mercuri continua con la prima posizione nella 15ª giornata della Top Ten di Eccellenza. Dopo aver trionfato nel turno numero 11 e dopo aver toccato la seconda posizione di giornata per due volte, l’estremo difensore dell’Isola Capo Rizzuto conferma il proprio gran bel momento di forma. E siccome il rendimento è alla base della Top Ten del Quotidiano del Sud, eccolo nuovamente premiato. Questa volta il portiere lametino dell’Isola sventa un calcio di rigore in extremis e salva la propria squadra dalla capitolazione. Fra i pali era e rimane una sicurezza. D’altronde sono anni che Mercuri gioca su alti livelli. Chi lo ingaggia, sa di andare, con lui, sul sicuro sotto molteplici aspetti. Nella Top Ten di giornata, Mercuri precede un tandem straniero. In seconda posizione c’è Maitini della Dgs Praia Tortora (uno dei veri e propri colpi di mercato realizzati in Eccellenza la scorsa estate). A seguire Oliveira, difensore arcigno della Gioiese: a Soriano chiude ogni varco. Questa settimana vengono premiate pure la solidità e la continuità di rendimento di Urruty della ReggioRavagnese e la freschezza e la sicurezza del giovane Alessandro Melchionna, classe 2007 della Gioiese. Si alza il livello delle prestazioni di Bertucci della Rossanese, il quale precede il bomber del torneo. Simone Fioretti, infatti, si presenta al debutto con la Vigor con una doppietta che gli vale l’ennesima nomination dell’anno. Anche Bongiorno della Rossanese è in grado di viaggiare costantemente a livelli elevati. A chiudere la Top Ten della 15ª giornata ecco Vottari del Cittanova e Daniele Galletta del Brancaleone.

Nella classifica generale un terzetto in evidenza

La vittoria settimanale nella Top Ten di Eccellenza porta Mercuri in seconda posizione. Il portiere dell’Isola Capo Rizzuto a quota 38 punti insidia Rivadero della Dgs Praia Tortora, al comando con 39 punti. A quota 37 si avvicina pericolosamente Fioretti, il quale nel passaggio alla Vigor si trascina ovviamente i punti conseguiti in precedenza con il Soriano. In quarta posizione c’è Bert della Dgs Praia Tortora con 30. Segue Riconosciuto della Rossanese con 28 e quindi a 27 ci sono Corno della Paolana e Scoppetta della ReggioRavagnese. A 26 in ottava posizione Romano del Bocale. A chiudere la Top Ten Bongiorno della Rossanese e Puntoriere della ReggioRavagnese con 25 punti.