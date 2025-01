Calabria Dilettanti: Marco Amendola, jolly affidabile e decisivo

4 minuti per la lettura

Dove lo metti, il suo lo porta a casa, perché Marco Amendola è un jolly affidabile e decisivo. La prima posizione nella Top Ten della sedicesima giornata non è casuale, perché bastano anche pochi minuti per fare la differenza. Che giochi dall’inizio o che subentri a gara in corso, il suo lo porta puntualmente a casa. Calciatori così fanno la fortuna di tanti allenatori, perché Amendola sa farsi sempre trovare pronto. Nelle ultime due giornate ha segnato contro il San Luca e poi ha sfornato l’assist per Fioretti contro il Castrovillari. Un cross al bacio in una gara complicata per vari motivi. Eppure Amendola, in campo da pochi minuti, ha trovato il modo per lasciare nuovamente il segno. È un calciatore molto duttile, ambidestro, utilizzabile un po’ ovunque, sempre con la stessa efficacia. Forse è poco reclamizzato, ma è molto, molto redditizio. E così proprio Amendola conquista i 10 punti che spettano al migliore di giornata nella Top Ten redatta dal Quotidiano del Sud. Ogni settimana un punteggio a scalare premia i migliori dieci. E poi i punti accumulati si sommano per formare la graduatoria generale.

Difensori in evidenza nella sedicesima giornata

Marco Amendola, lo abbiamo visto, è un jolly affidabile e decisivo e primeggia nella Top Ten numero 16. Ma ci sono altri bravi difensori in evidenza. È il caso di Salvatore Scoppetta della ReggioRavagnese, per esempio, alla quarta nomination stagionale nella graduatoria dei più bravi. Con lui, là dietro, si va sul sicuro. E poi c’è Mirko Fiumara, il quale, fra le altre cose, si inventa un gran gol con il quale la Palmese sbanca il campo del Soriano. Ma anche in fase difensiva contribuisce fortemente al successo della sua squadra. Quindi, ai piedi del podio, conferma per il giovane Giovanni Guerrisi, classe 2005, della Gioiese. Quando c’è da battagliare, lui non si tira indietro. Bene così.

Mercuri e Fioretti replicano

Il jolly Marco Amendola è affidabile e decisivo, ma lo stesso vale per altri due protagonisti del campionato. Antonio Mercuri deve compiere una sola vera, difficile, parata, ma si fa trovare pronto. E per la cronaca il portiere dell’Isola Capo Rizzuto ha incassato appena un gol nelle ultime otto giornate. Meriti da dividere ovviamente con tutti i compagni di squadra e con mister Gregorace. Quindi c’è Simone Fioretti, praticamente il “Pippo Inzaghi dei Dilettanti”. Appena ha un pallone giocabile, difficilmente non lo scaraventa in porta. E quel gol in extremis, al Castrovillari, oltre a confermare la costanza di rendimento, diventa importante ai fini della classifica e del morale della Vigor. Ancora a proposito di Fioretti: è alla settima nomination nella Top Ten di Eccellenza. Habachi del Castrovillari si fa valere nel pantano del “D’Ippolito” mentre Bessa della Gioiese è un mediano che vede la porta e fa la differenza. Infine un plauso a Baldeh della ReggioRavagnese e a Lavecchia della Palmese: da parte di entrambi una prova di rilievo.

La classifica generale: comanda Mercuri

Dopo diverse giornate al comando, Rivadero della Dgs Praia Tortora scivola in terza posizione. Il fuoriclasse della squadra tirrenica rimane a quota 39 punti, scavalcato da Simone Fioretti della Vigor, adesso secondo a 42. In vetta c’è invece Antonio Mercuri. Il portiere dell’Isola Capo Rizzuto conferma il brillante momento di forma e si trova così a 44 punti. Un bel terzetto, comunque, che lotterà fino alla fine. Attenzione, però, perché dietro ci sono fior di giocatori, a partire da Scoppetta della ReggioRavagnese con 36 punti e Bert della Dgs Praia Tortora con 30. Quindi ecco a 28 Riconosciuto della Rossanese, Corno della Paolana con 27, Romano del Bocale con 26, Bongiorno della Rossanese e Puntoriere della ReggioRavagnese con 25.

