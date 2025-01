2 minuti per la lettura

La Top Ten numero 16 del girone B di Promozione saluta la prima posizione di Mirko Audino. Il difensore del Gioiosa Jonica al solito offre una prestazione all’altezza della situazione e aiuta la squadra di Logozzo a piazzare un altro colpo esterno. Per Audino un rendimento sempre molto elevato e d’altronde la Top Ten tiene in conto soprattutto questo. Vale a dire la continuità e la costanza di rendimento. Calciatore esperto e di valore, Audino spicca in un reparto difensivo colpito solo cinque volte nelle ultime dieci giornate. Al suo attivo 15 presenze finora. Nella classifica settimanale, Audino precede Ghergo, difensore goleador dello Stilomonasterace, e Gullo dell’Atletico Maida, corsaro in casa della capolista Rosarno anche grazie a una sua rete. Ricordiamo che i punti acquisiti ogni settimana si sommano per andare a formare la classifica generale.

Rimanendo alla Top Ten numero 16 del girone B di Promozione ecco un altro difensore goleador: Gabriele Macrì del Capo Vaticano. Quindi troviamo il bomber principe del torneo Carvajal, fra i due fratelli Zampaglione, Domenico e Tommaso, entrambi protagonisti anche per aver entrambi parato un rigore. A chiudere Grande, altro difensore con licenza di segnare, Lupo del Bianco e Martinez del Melito.

Classifica generale: Carvajal tenta la fuga

Nella giornata in cui Mirko Audino è al comando della Top Ten numero 16 di Promozione B, in vetta alla classifica generale insiste Carvajal. Il centravanti del Val Gallico ha un rendimento eccellente e segna con frequenza: 16 presenze e 15 reti per lui. E allora eccolo al comando con 37 punti. Alle sue spalle troviamo Maxi Ghergo dello Stilomonasterace con 32 punti. Scala di una posizione il portiere Salvatore Piccolo del Capo Vaticano fermo a quota 31. Non vanno a punti, questa settimana, Sapone della Pro Pellaro, quarto con 30 punti. A 29 c’è Bargas del Gioiosa Jonica, seguito da Raso della Virtus Rosarno con 28 e dal compagno di squadra Alvarez con 27 punti. Seguono Angulo della Deliese con 26, Criaco B. dell’Africo con 25 e la new entry Gabriele Macrì. Il difensore del Capo Vaticano chiude la Top Ten di Promozione B con 23 punti.