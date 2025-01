Promozione B: Maxi Ghergo si conferma difensore goleador

3 minuti per la lettura

Il momento felice di Maxi Ghergo, difensore goleador della Promozione B continua. Un altro centro, anche questo decisivo, per il centrale arretrato dello Stilomonasterace e un punto d’oro in casa della Deliese. La formazione di Giuseppe Papaleo sta andando al di là di ogni più rosea previsione. Sta navigando nelle zone di vertice e risulta difficile da superare. Molto ben organizzata in tutti i reparti, si ritrova in seconda posizione. Il plauso è collettivo. Nello specifico premiamo ancora una volta Maxi Ghergo, anche perché il centrale difensivo argentino sta disputando una delle sue migliori stagioni. Anche dal punto di vista realizzativo. Per Ghergo 13 presenze e 6 reti. Niente male per un difensore. Ricordiamo che la Top Ten considera come parametro fondamentale il rendimento e prevede l’assegnazione di un punteggio settimanale a scalare ai migliori dieci della giornata. I punti accumulati vanno a formare la classifica generale. Nel caso di Maxi Ghergo è la seconda volta che risulta il migliore di giornata. E per due volte è arrivato secondo.

I bomber alle spalle di Ghergo difensore goleador

Nella giornata numero 17 di Promozione Maxi Ghergo fa il difensore goleador e si lascia alle spalle due elementi che in tema di reti sono i migliori del girone. Simigliani del Bianco e Carvajal del Val Gallico si sfidano a suon di triplette. Una a testa e rendimento impressionante da parte di entrambi. La frequenza con cui vanno a segno (16 Simigliani e 18 Carvajal) è davvero eccellente, considerando le 17 giornate disputate finora. Nella nostra Top Ten torna Salvatore Piccolo, sempre affidabile fra i pali. La difesa del Capo Vaticano rimane imbattuta per merito di tutti, sia chiaro, ma lì in porta c’è una garanzia. La squadra di Surace ha rimesso in piedi la propria classifica. Non è un difensore, ma pur essendo un mediano, Michele Raso si è specializzato alla grande nello svolgere il centrale difensivo. E quest’anno sta giocando davvero bene. Rieccolo, allora, nella nostra Top, dove fa il suo esordio Buzzi del San Nicola Chiaravalle. Davvero pesante la vittoria della squadra di Domenico Sisi in casa del Gioiosa Jonica. Infine un plauso per la costanza di rendimento a Gullo dell’Atletico Maida, Galluzzo della Bovalinese, Passarelli del Guardavalle e Alessio Macrì del Capo Vaticano.

Carvajal rimane in vetta alla classifica generale

Il centravanti Carvajal del Val Gallico con 45 punti è il leader della Top Ten davanti al difensore goleador Maxi Ghergo dello Stilomonasterace. Quest’ultimo insegue a quota 42 punti. A completare il podio ecco il portiere del Capo Vaticano, Salvatore Piccolo, con 38 punti. A quota 34 sale Michele Raso della Virtus Rosarno mentre in quinta posizione c’è Luis Simigliani del Bianco con 31, davanti a Sapone della Pro Pellaro, fermo a quota 30. Segue Bargas del Gioiosa Jonica con 29 punti. Poi Alvarez della Virtus Rosarno con 27, Angulo della Deliese con 26 e Gullo dell’Atletico Maida con 25.